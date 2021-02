Bella cantante de OV7 se disfraza de "La Chimoltrufia"

Durante el divertido programa de juegos de "Me caigo de risa" que se transmite por Canal 5, tuvieron como invitadas a unas guapas cantantes de la agrupación OV7, pues Mariana Ochoa y Erika Zaba participaron en las diferentes dinámicas de la emisión.

En La Verdad Noticias, te compartimos que debido al éxito que tuvo la sexta temporada, dieron a conocer que una nueva temporada que se ha estado transmitiendo desde hace unas semanas, pero durante una dinámica del programa sucedió algo inesperado.

Y es que las risas no pudieron faltar en "Me caigo de risa", un programa que reta las habilidades de los participantes en cuanto a baile, actuación, bromas, entre otras dinámicas, pero Erika Zaba de OV7, no pudo superar uno de los juegos y tuvo que cumplir su reto.

Cantantes de OV7 participaron en 'Me caigo de risa'

Cantante de OV7 se luce al estilo de "La Chimoltrufia"

Pero ¿Por qué Erika tuvo que disfrazarse de un personaje inolvidable? La fuerte razón fue porque Faisy, conductor del programa, retó a la famosa a usar un disfraz de "La Chimoltrufia", solo si perdía el reto, pero la cantante no pudo superar el reto y perdió.

A Erika Zava no le quedó más remedio que cumplir con la apuesta y como ella es una mujer de palabra y lo que cumple lo promete, recurrió a su habilidad e ingenio para compartir con sus seguidores de Instagram cómo luce con el disfraz.

“¡Pagando la apuesta! Faisy me retó en Me Caigo de Risa a vestirme como la Chimoltrufia. No creía que lo iba a hacer pero aquí está el resultado”. Comentó la famosa, quien además les cuestionó a sus seguidores cómo se veía con su look.

Los seguidores de Erika Zava de OV7 comentaron que lucía idéntica al personaje que fue creado por Roberto Gómez Bolaños, pues algunas mencionaron que tuvieron que ver varias veces la foto, ya que el parecido es asombroso. ¿Te gustó el disfraz de la famosa?

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.