Bella actriz queda en silla de ruedas tras terrible accidente

La historia del Cine de Ficheras tiene muchas anécdotas que no siempre son conocidas y es que en ella participaron una gran cantidad de actrices que se caracterizaron por su belleza y por su extrema sensualidad, sin embargo, no hubo ninguna como Lina Santos quien se convirtió en una de las máximas figuras del género sin la necesidad de tener que enseñar demás.

Es por eso que en esta ocasión recordaremos algunos aspectos de que posiblemente no sabías de su carrera y también te diremos cuál fue el accidente que la dejó en silla de ruedas.

Hay que destacar que la conocida Lina Santos nació el 16 de marzo de 1966 en Ciudad Acuña, Coahuila y hasta donde se sabe pasó su infancia estudiando en instituciones religiosas, sin embargo, cuando se convirtió en adolescente su belleza la llevó por otros rumbos pues comenzó a destacar en certámenes de belleza.

La historia de la bella actriz Lina Santos

Fue en los certámenes de belleza en donde logró haber quedado en cuarto lugar de “Señorita México”, no obstante, fue a partir de estos concursos donde comenzó a llamar la atención de diferentes productores de cine que la invitaron a participar en diferentes películas del llamado Cine de Ficheras.

Lina Santos aceptó la propuesta de trabajar en este tipo de películas con la condición de que no apareciera completamente desnuda, lo cual, le favoreció pues se convirtió en una de las actrices más cotizadas del momento.

En la época en las sexycomedias, Lina Santos brilló junto las más grandes figuras del género como Alfonso Zayas, Alberto Rojas, Luis de Alba y César Bono, tan solo por mencionar algunos, además, también tuvo la oportunidad de actuar en cintas de otros géneros como el drama y la comedia donde se codeó con figuras de la talla de Vicente Fernández y Gaspar Henaine “Capulina”.

El accidente que la dejó en silla de ruedas

Por si fuera poco, Lina Santos también incursionó como cantante dentro del grupo llamado “Las Tropicosas” y por si fuera poco también se coló en el mundo de las telenovelas, desafortunadamente su carrera se fue apagando cuando comenzó el declive del Cine de Ficheras.

Se destaca que en 2002, Lina Santos se encontraba descansando en su casa de Acapulco, Guerrero, sin embargo, sufrió una fuerte caída que la hizo rodar por las escaleras de su casa desde un segundo piso y las lesiones fueron tan graves que la dejaron paralítica por lo que quedó postrada en una silla de ruedas.

Lamentablemente, la actriz cayó en una fuerte depresión por no poder caminar y se dice que gastó una gran parte de su fortuna en tratamientos que la ayudaran a volver a caminar, no obstante, el proceso no fue sencillo y fue hasta casi tres años después del accidente cuando Lina Santos volvió a caminar por su propio pie.

La célebre actriz Lina Santos, quien actualmente tiene 56 años de edad, disminuyó sus apariciones en televisión por su recuperación, sin embargo, tiempo después volvió a la acción participando en diferentes programas y telenovelas como “¡Qué bonito amor!”, la cual es una de las producciones más exitosa de esta época de su carrera.

