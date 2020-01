Bella Thorne y su polémico cambio de look del que TODO el mundo habla

Bella Thorne, ex actriz de Disney, causó escándalo entre sus seguidores al revelar su nueva imágen, en donde se le puede ver con una cabellera azul. Imagen que estuvo acompañada con el mensaje “Nuevo pelo, nueva película. Aprendí tantas acrobacias que me entusiasma”.

Sus seguidores rápidamente reaccionaron a este cambio de look de Bella para su nuevo filme, el cual se caracteriza por un cabello azul en las puntas, verde en el medio y su color natural en las raíces. Incluso grandes personajes de la farándula como Paris Hilton comentaron esta reciente publicación en el instagram de la actriz.

Asimismo la pareja sentimental de Thorne, Benjamin Mascolo, elogió a su novia escribiendo “sexy”. Aunque aún no se cuenta con toda la información de este nuevo proyecto de la actriz, lo que podemos estar seguros es que está aprendiendo nuevos movimientos y quizá habilidades.

Bella Thorne sorprende a sus seguidores en Instagram

Se rumora que este nuevo proyecto de Bella Thorne se trata de la nueva película “Chick Fight”, la cual resulta ser una nueva versión de la icónica película “Fight Club” pero protagonizada únicamente por mujeres.

En esta publicación Thorne aclara que se encuentra en San Juan, Puerto Rico; lugar donde hace unos días fueron vistos los artistas Alec Baldwin y Malin Akerman, de quienes se sabe que también participarán en esta película.

El excéntrico cambio de look de Bella Thorne

A pesar de que Bella ya había lucido un nuevo look en su cabello a principios de este mismo mes durante la alfombra roja en la “After Party” de los Golden Globes; un look donde ya se podían ver algunos mechones de colores más oscuros en su cabello. No se compara con el gran impacto que ocasionó con su reciente cambio.

Es claro que esta actriz disfruta de jugar con los colores de su cabello, donde la hemos visto rubia, morena, peliroja, con fleco, corto y largo. Pero sin duda este nuevo look verde-azul ha causado un gran escándalo en redes sociales, puesto que no existe persona alguna que no haya comentado sobre la nueva imagen de Bella Thorne.

