Bella Thorne presume su GIGANTESCO tatuaje que te hará volar ¡Impresionante! (FOTOS)

La actriz y cantante Bella Thorne siempre da de qué hablar, pues ahora demuestra que no le teme a las modificaciones corporales, al igual que nunca se avergüenza de lucir su cuerpo al natural.

En esta ocasión ha impactado al mostrar algo muy íntimo en su cuerpo, pues como es sabido Bella Thorne siempre ha presumido en Instagram sus tatuajes en las pantorrillas, hombros, brazos y antebrazos; pero esto que acaba de presumir jamás.

Últimamente Bella Thorne tiene tantas perforaciones y tatuajes nuevos, que sus fans han empezado a especular si son reales, pues se preguntan ¿Cómo puede tener un tatuaje tribal en el brazo y, después de unos días, aparecer en la alfombra roja como si nada hubiera pasado?

Recientemente, ha vuelto a sorprender en Instagram pues ha compartido su nuevo y enorme tatuaje: unas alas de ángel en la espalda, con las que ha dejado atónitos a todos sus seguidores.

Todo mundo especula, que tal vez son reales, tal vez son hechos con “Sharpie”, tal vez son la prueba de que podemos tatuarnos todo lo que queramos sin tener que tomar una decisión permanente.

CONTROVERSIAS DE BELLA THORNE

Bella Thorne, quien es conocida como la ex chica Disney, ha estado siempre rodeada de polémica, pues hace menos de dos semans, se declaró bisexual por Twitter.

Tras estas declaraciones en las redes sociales se especula que la actriz estadunidense de 18 años podría mantener una relación con la ex novia de su hermano, lo que causó revuelo en redes sociales.

La actriz estadunidense Bella Thorne de 18 años, es conocida por su rol protagónico en la serie de Disney "Shake It Up", se declaró bisexual en su cuenta de Twitter, luego de que un seguidor le hiciera la pregunta tras la difusión en Snapchat de unas fotos donde besa en la boca a una chica, que en las redes sociales se especula sería la ex novia de su hermano.

