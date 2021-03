Bella Thorne prepara boda con un cantante que conoció en internet

Bella Thorne es una de las actrices más polémicas que egresaron de los estudios de Disney Channel, pues la joven actriz se ha involucrado en el mundo del entretenimiento para adulto subido de tono.

Esto ha hecho que de una imagen mucho más madura y diferente a lo que veiamos en Disney, y recientemente ha dado otra prueba de que no es la misma niña de hace años, pues ahora está por contraer matrimonio.

Desde hace varios años la famosa mantiene una relación con Benjamín Mascolo, un joven cantante italiano a quien conoció por internet, específicamente por instagram, quien recientemente le propuso matrimonio, momento que la actriz de “A todo ritmo” compartió en sus redes sociales.

Bella Thorne celebra su compromiso

La también cantante de 23 años formalizó su noviazgo hace 2 años, específicamente en 2019, y después de ese especial momento, no dejaron de compartir imágenes de lo felices y enamorados que están, al grado de volverse inseparables.

Su novio, Benjamin Mascolo, realizó una entrevista para Vanity Fair, en donde reveló que el amor nació de las redes sociales, de darse likes y de realizar comentarios en las publicaciones, pero no fue hasta que se conocieron en persona en Coachella que se concretó el amor verdadero.

“A todos los que me están felicitando, ¡muchas gracias! Es imposible contestar a todo el mundo, y no es que esté siendo una perra; solo me estoy tomando un tiempo para nosotros, pero los quiero”, comentó la actriz en Instagram.