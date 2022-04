Bella Thorne planea invitar a alienígenas a su fiesta de Coachella.

La fiesta de Coachella de Bella Thorne va a estar fuera de este mundo. La ex querida de Disney planea invitar a extraterrestres a su fiesta de "Invasión Alienígena" en el desierto el viernes, el medio especializado Page Six puede reveló en exclusiva.

Se dijo que Thorne planea usar la tecnología llamada Beacon in the Galaxy para "intentar contactar otras formas de vida en el universo". "Bella enviará una nota espacial para contactar a otras formas de vida en el universo a través de una nueva tecnología Beacon in Galaxy", comparte un informante.

Las fuentes dicen que la actriz Bella Thorne, de 24 años, se ha comunicado con la compañía, pero aún está esperando una respuesta. Otras celebridades que planean asistir a la fiesta incluyen a Diplo, Myles O'Neal y DJ Jauz.

¿Quiénes asistiran a la fiesta alienígena de Bella Thorne?

Bella Thorne planea invitar a alienígenas a su fiesta de Coachella.

La Verdad Noticias informa que, si bien la lista de invitados está en su mayoría en secreto, sería interesante ver si la ex jefa de Mouse House, Demi Lovato, asiste, ya que también tienen una pasión por la vida extraterrestre.

En septiembre, Lovato, de 29 años, dijo que tuvieron un "hermoso" encuentro con extraterrestres en Joshua Tree. "Salimos al desierto en Joshua Tree, y básicamente vi este orbe azul que estaba a unos 50 pies de distancia, tal vez menos, y era como flotar sobre el suelo, como a 10 o 15 pies, y mantenía su distancia de mí", explicaron en E!' s "Daily Pop".

Demi Lovato y su relación con la vida extraterreste

Bella Thorne planea invitar a alienígenas a su fiesta de Coachella.

La cantante de "Cool for the Summer" ha desarrollado tal relación con la vida extraterrestre que han lanzado un espectáculo sobre ellos llamado "Unidentified" que busca "descubrir la verdad sobre el fenómeno OVNI".

Mientras promocionaba la serie Peacock, Lovato decidió que el término "alienígena" era ofensivo. "Creo que tenemos que dejar de llamarlos extraterrestres porque extraterrestres es un término despectivo para cualquier cosa. ¡Por eso me gusta llamarlos ETs!", explicaron. "Así que sí, eso es un poco de certeza. Un poco de información que aprendí".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.