Bella Thorne muestra su sexy piercing y no te imaginas donde (FOTO/VÍDEO)

Bella Thorne muestra su sexy piercing y no te imaginas donde

Annabella Avery Thorne, más conocida como Bella Thorne, es una actriz y también cantante estadounidense. Uno de sus protagónicos más conocidos es el de ‘Ruthy Spivey’ en la serie “My Own Worst Enemy”, ‘Tancy Henrickson’ en la cuarta temporada de “Big Love”, y ‘CeCe Jones’ en la serie de Disney Channel, “Shake It Up”. Sin embargo, esta imagen inocente ya no existe, ahora es una mujer extremadamente sensual y así lo ha demostrado.

El piercing de Bella Thorne que ha puesto a sudar a sus seguidores

La famosa actriz ha dejado boquiabiertos a sus seguidores, luego de compartir una de las fotos más candentes en su cuenta de Instagram, pues como ya sabemos, la hermosa protagonista cuenta con uno de os físicos más envidiados del medio artístico.

En la foto se puede apreciar a una candente Bella, posando con una blusa color negro de manga larga y cuello de tortuga, que gracias a la delgadez de la tela, esta dejó ver más allá de lo que cualquiera esperaría con una prenda así, desvelando el sugerente lugar donde la actriz ha decidido poner un piercing.

Así es, Bella tomó a bien incrustar una joya en su seno derecho, tal como se aprecia en la imagen que ella misma compartió recientemente y de la cual, no está por demás decir, que generó frenesí entre los usuarios, haciéndola estallar en comentarios halagadores.

Y como esta foto, en su cuenta se encuentran cientos de fotografías más que sin duda pondrán a volar la imaginación de los cibernautas su sensualidad y particular atractivo, es capaz de dejar sin aliento a cualquiera