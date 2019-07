Bella Thorne muestra su cuerpo en grotesca situación

Bella Thorne ha demostrado que ya no es más la actriz de Disney Channel que enamoraba al público infantil en el programa “A todo ritmo” donde a lado de Zendaya enloquecían a los niños con sus pasos de baile.

Pues ahora Bella Thorne está más crecidita, y le encanta mostrar sus atributos a través de las redes sociales, sobre todo de Instagram, que se ha convertido en el aliado de las actrices que desean mostrar sus impactantes cuerpos.

Tal es el caso de los videos que publicó este 17 de julio, donde a través de sus insta stories, la actriz mostró su cuerpo en un sensual bikini, sin embargo, no recibió buenas críticas. Y es que Bella Thorne se ha convertido en toda una actriz alternativa, e incluso tiene 2 Instagram, uno “decente” y uno donde es más abierta a ciertas situaciones de su vida diaria.

Bella Thorne ha estado en el foco del espectáculo después de que se declaró bisexual en su cuenta de Twitter, luego de que un seguidor le hiciera la pregunta tras la difusión de unas fotos donde besa en la boca a una chica.

La actriz estadounidense tiene 18 años de edad, pero suele realizar polémicas declaraciones a través de sus redes.

Hace un par de días volvió a ser comentada, después de que se hiciera un tatuaje en la espalda, el cual contenía la frase “Herida, pero no quebrada”, el cual, aunque es pequeño, tiene un significado muy grande para la actriz.

Por cierto, Bella Thorne no la ha pasado muy bien últimamente, ya que hace unas semanas informamos que había estallado en llanto, después de enterarse que su ex novia, quien sigue siendo su amiga, se había comprometido con otra persona, situación que llamó mucho la atención de los seguidores de la actriz, quienes no dudaron en apoyarla.