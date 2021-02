Bella Thorne levanta pasiones con atrevido micro top ¡Casi se le sale TODO!

Bella Thorne compartió una serie vanguardista de una sesión de fotos en casa. La actriz de 23 años mostró su abdomen en su Instagram el domingo.

En la nube nueve, después de debutar nueva música con 'números de transmisión locos', compartió que estaba 'celebrando' mientras se burlaba del compromiso con sus 24.2 millones de seguidores.

El título de su canción 'Shake It' parece ser una obra de teatro sobre sus raíces de Disney, primero que saltó a la fama como estrella en el programa Shake It Up, afirmando recientemente el miércoles que estaba 'enfrentada' a su ex coprotagonista Zendaya.

Ella le dijo a Us Weekly: "Tuvimos que lidiar con eso tanto ... [Fue difícil] no tener a alguien enfrentado a ti [antes] y luego, de repente, ahora todos te están enfrentando entre sí", compartió.

Bella posó en una silla de aspecto majestuoso mientras mostraba sus abdominales en un micro top que estaba sujeta con imperdibles. Thorne se puso un par de jeans negros rotos mientras jugaba seductoramente con sus cabellos castaños.

Sintiéndose un poco salvaje, subtituló el set de fotos: "¿Qué estoy haciendo? Celebrando los locos números de stream de SHAKE IT. gracias a todos los fanáticos locos que hay. Te amo, no podría hacerlo sin ti. Charla honesta".

Ella agregó: "Además, si me etiquetas en la captura de pantalla de tu historia transmitiendo la canción, te diré algo especial'", mientras se burlaba de cualquier cosa, desde mensajes personalizados hasta fotos, un método que conoce bien en función de su presencia en el sitio web de suscripción para adultos OnlyFans.

Bella Thorne lidera OnlyFans con su contenido hot

Durante el verano, se unió al sitio de contenido mientras se burlaba de 'contenido exclusivo' aludiendo a que estaba desnuda, lo que la convirtió en la primera persona en la plataforma en ganar $1 millón en solo un día.

Ella consiguió otro millón esa semana antes de dar un paso atrás públicamente y aclarar '¡También nooooo, no estoy haciendo desnudos!' a través de las redes sociales.

Después de que tanto los suscriptores como otros creadores de la plataforma la atacaran por sus pretensiones de contenido falso, ella se disculpó.

"Quería llamar la atención sobre el sitio, cuanta más gente en el sitio, más posibilidades hay de normalizar los estigmas, y al intentar hacer esto te lastimé", tuiteó.

"He arriesgado mi carrera varias veces para eliminar el estigma detrás del trabajo sexual, la pornografía y el odio natural que la gente arroja...", y agregó: "Lo siento mucho".

Originalmente, ella había afirmado registrarse en el sitio como 'investigación' para un próximo papel cinematográfico con Sean Baker de The Florida Project, aunque él negó el proyecto en Twitter.

Bella suele compartir diversas fotos demasiado atrevidas, donde enseña toda su espectacular figura/Foto: Pronto

Al ingresar por primera vez al espacio del trabajo sexual como directora de películas para adultos a principios de este año, por la que ganó un premio PornHub, ha seguido tratando de deshacerse de su imagen de 'niña buena' de Disney con sus empresas.

Ha hablado con franqueza sobre su pansexualidad, incluso estando en un 'throuple' a largo plazo con el ahora novio de Avril Lavigne, ModSun, y la YouTuber Tana Mongeau.

Además, ha seguido publicando una serie de videos musicales con lencería y dirigiendo más contenido para adultos para artistas como Pia Mia y Tyga.

Más tarde, el domingo, publicó una nueva peluca con un maquillaje loco antes de un nuevo proyecto personal o profesional, y continuó empujando los límites en lo que respecta a su carrera. ¿Ya escuchaste la nueva canción de Bella Thorne? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

