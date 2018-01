¿Bella Thorne está embarazada? una foto levanta sospechas

Hay fuertes rumores que la ex estrella Disney estaría esperando a su primer hijo.

La actriz, Annabella Avery Thorne, mejor conocida como Bella Thorne, es una de las de actrices que prometía mucho en el medio del espectáculo y ahora se rumora que está embarazada por una sospechosa foto.

Bella Thorne, de 20 años de edad, interpretó a Ruthy Spivey en la serie de televisión My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson en la cuarta temporada de Big Love, y CeCe Jones en la serie de Disney Channel Shake It Up.

Fue estrella juvenil de Disney

Esta última actuación la catapultó como una de las actrices juveniles más importantes, aunque su vida ha dado grandes giros de 360 grados.

This was fun #fashionweek #2017highlights Una publicación compartida por BELLA (@bellathorne) el Dic 29, 2017 at 11:57 PST

Uno de ellos, es su vínculo con las drogas, en la que más de una ocasión ha sido cuestionada sobre si consume o no drogas.

L L L lick me like a candy kane Una publicación compartida por BELLA (@bellathorne) el Dic 18, 2017 at 8:26 PST

Y es que en sus redes sociales se muestra fumando, en la que algunos aseguran es marihuana.

Incluso se ha hablado respecto a que consumir drogas está acabando con su vida, pues se han revelado fotos de su antes y después donde realmente luce completamente diferente.

Antes y después de Bella Thorne

Sospechas de embarazo de Bella Thorne

Pero ahora, han comenzado a surgir sospechas respecto a un posible embarazo.

Pues se dice que Thorne y su novio, Mod Sun, han realizado cosas en redes sociales que hacen más fuertes las sospechas.

Pues primero la actriz de 20 años, publicó un video de un concierto de su pareja junto al que escribió:

“Gracias por tomarte unos días para venir a Sundance baby”

A lo que su novio le respondió: “Te amo mamá”.

Ante eso los fans de Thorne dedujeron que quizá se encuentra embarazada, aunque ninguno de los dos ha confirmado o negado la noticia.

Ella posteó una foto en su Instagram Stories muy sospechosa

Tras esto la actriz subió una foto a su Instagram Stories en la que aparecía su novio dándole un beso en su vientre.

Aunque nada es claro, pues no hay una negación o confirmación de esto, Bella y Mod Sun podrían esperar a su primer hijo juntos.