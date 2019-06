Bella Thorne en crisis por filtraciones íntimas y ataques de famosos

La ex estrella de Disney, Bella Thorne, fue víctima de un hacker, pues este individuo robó fotos de la actriz con las cuales pretendía extorsionarla, ante esta difícil situación, la ex compañera de set de Zendaya, decidió exhibir ella misma las fotos de su intimidad para no seguir el juego del anónimo personaje.

Bella Thorne estra en crisis tras haber sido violada su intimidad

El hecho fue un escándalo mundial durante las últimas horas, pues esta joven actriz era una víctima más de este tipo de acciones en las que se han visto agredidas y exhibidas Jennifer Lawrence, Vanessa Hudgens e incluso la misma Scarlet Johansson.

Sin embargo la madrugada del miércoles, Bella Thorne entró en crisis y por medio de historias de Intagram, envió un fuerte mensaje a sus agresores y a quienes la criticaron, siendo la actriz ganadora del Oscar, Whoopi Goldberg, quien dejara de lado el crimen cometido por el hacker y culpara a la actriz de lo sucedido.

“¿Si me tomo una foto sexy, merece ser filtrada en internet? Es casi como decirme ‘no te sientas sorprendida ni sientas pena por ti’. Así que, si voy a una fiesta y bebo, ¿merezco ser violada? porque para mí estas dos cosas lucen muy similares”, dijo la actriz mientras rompía en llanto y se sinceraba con sus seguidores en la mencionada red social que le ha servido para dar su versión de los hechos.