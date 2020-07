Bella Thorne con MICRO TOP conquista las playas mexicanas ¡Exquisita!

Bella Thorne es la famosa ex chica Disney que ha estado enloqueciendo a sus fans a través de su cuenta de Instagram, en donde comparte ardientes fotos en atrevidas poses que dejan enamorados a muchos internautas.

Así lo ha hecho recientemente, pues por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual se le pudo observar disfrutando del mar de México, pero como solo ella sabe hacerlo y presumirse.

Bella Thorne en playas mexicanas

Resulta que Bella Thorne ha estado compartiendo imágenes de su candente visita a las playas mexicanas, pues ha colgado varias imágenes y videos en donde se le ve disfrutar especialmente de Los Cabos en Baja California Sur.

Pero ha sido una imagen la que más ha llamado la atención, pues en ella aparece luciendo un atuendo que ha hecho arder las redes sociales, ya que es un micro top naranja que apenas alcanza a taparle sus bellos pechos.

La imagen ha tenido gran impacto entre sus más de 23 millones de seguidores, pues hasta el momento ha logrado recaudar más de un millón de reacciones y miles de comentarios en donde halagan la belleza de Bella Thorne, pues siempre luce impresionantemente atractiva.

Más recientemente Bella Thorne publicó un video en donde se aprecia a la celebridad desde el balcón del hotel, presumiendo de una hermosa vista al mar de Cabos San Lucas, realizando una sexy pose a la cámara y en donde excribio una simple frase que dice:

“Vibras de sábado”.

Hay que destacar que su último post ha logrado reunir la cantidad de 555 mil 833 visualizaciones, además de mil 036 comentarios, en los cuales destacan diversos mensajes con elogios.

TE PUEDE INTERESAR: Bella Thorne y el candente vídeo en sostén que ha enloquecido a todo Instagram

Cabe recordar que Annabella Avery Bella Thorne es una actriz, cantante y directora de cine estadounidense. Ella interpretó a Ruthy Spivey en la serie My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson en la cuarta temporada de Big Love, y CeCe Jones en la serie de Disney Channel Shake It Up.