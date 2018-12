Bella Thorne calienta a las redes bañándose en chocolate ¡desnuda! (VIDEO)

Desde su salida de Disney, la sensual actriz Bella Thorne ha adoptado una atrevida actitud, pues han sido incontables las veces en las que se ha quitado la ropa, e incluso grabó una película con un alto contenido erótico hace unos meses.

Ahora supera todos sus límites con su nuevo video donde no dejó absolutamente nada a la imaginación.

¿Qué hizo Bella Thorne?

Resulta que en una hazaña muy parecida a la de Yanet García, la bella actriz superó con creces el sensual video de la conductora, pues se grabó dándose un sensual baño con chocolate, pero a diferencia de “La chica del clima” ella lo hizo ¡completamente desnuda! y compartió el erótico video en su cuenta de instagram.

“Sexual chocolate”

Fue el titulo con el que la actriz acompañó el provocativo y candente video, que alcanzó a una velocidad impresionante más de 2 millones de likes.

Pero no lo hizo como un pasatiempo, pues el motivo del sensual video es para promocionar su nueva marca de maquillaje “Thorne by Bella” y con esta estrategia de marketing no hay duda que sus ventas se elevarán por los cielos.