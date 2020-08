Bella Thorne GANÓ 2 millones en OnlyFans en menos de una semana ¿Qué comparte?

Ni siquiera ha pasado una semana desde que Bella Thorne se unió a OnlyFans, y la joven de 22 años dice que ya ganó 2 millones de dólares con su página.

La actriz se unió a la plataforma de redes sociales el miércoles y cobró a los usuarios 20 dólares al mes por el acceso a su feed. El sitio, permite a personas influyentes, artistas adultos y celebridades compartir contenido que podría tener una calificación demasiado alta para Instagram o Twitter, también alberga páginas de Cardi B y algunos miembros de "Real Housewives" de Bravo.

Bella Thorner se unió a OnlyFans

Pero Thorne no está en OnlyFans solo para ganar dinero. Claro, admite, eso es ciertamente parte de ello: planea invertir las ganancias en su compañía de producción y en obras de caridad. Pero también dice que está usando el sitio como investigación para una nueva película que está haciendo con Sean Baker, el director de películas independientes tan aclamadas por la crítica como "The Florida Project" y "Tangerine".

En menos de una semana Bella Thorne ha ganado más de 2 millones de dólares en OnlyFans

"Es una característica que estamos investigando, ya que la estoy viviendo actualmente", explicó Thorne a través de mensaje de texto. "¿Cuáles son los entresijos? ¿Qué les hace una plataforma como esta a sus usuarios? ¿Cuál es el material de conexión entre tu vida y tu vida dentro del mundo de OnlyFans?... ¿Cómo puede cambiar tu vida para peor y mejor? "¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar y hasta dónde QUIERES llegar? Tú puedes ser yo, o esta talentosa chica de Montana, y OnlyFans podría cambiar tu vida, si así lo deseas, por supuesto".

Bella Thorne dijo que planea actuar en la película, que sería escrita y dirigida por Baker. El cineasta se negó a comentar sobre la película, pero una fuente cercana al proyecto dijo que estaba "muy temprano en su desarrollo, en su infancia, y probablemente a años de convertirse en algo".

Bella Thorne se ha mostrado bastante satisfecha con las ganancias de OnlyFans

La joven de 22 años, Bella Thorne todavía está averiguando qué quiere compartir con los usuarios de OnlyFans. Hasta ahora, su página presenta algunas imágenes sugerentes, numerosas fotos en bikini, ella comiendo un hot dog, pero nada explícitamente gráfico. En una encuesta, sin embargo, preguntó a sus fans qué tipo de contenido les gustaría de ella; bromas con la lengua, lencería, botín, ducharse y twerking estaban entre las respuestas.

En última instancia, dijo, espera que su página se convierta en un lugar en el que "realmente pueda ser más personal con mis fans", enviándoles "mensajes personales de buenas noches y buenos días" a través de una nota de voz. También planea ofrecer clases sobre escritura en Final Draft, repostería y composición de canciones.

La actriz Bella Thorne, quien saltó a la fama como estrella infantil en la serie de Disney Channel "Shake It Up", ha sido abierta sobre sus serias ambiciones de actuación en los últimos años. Desde que terminó la serie de Freeform "Famous in Love" en 2018, ha aparecido en cinco películas, la más reciente en un thriller llamado "Infamous", estrenada en junio. "Ganar un Oscar, eso es lo que siempre he querido", dijo Thorne a The Times en 2018. "Cada año sube en mi tablero de visión".

Willem Dafoe, una de las estrellas de la película de 2017 aclamada por la crítica de Baker, ganó un Oscar por su papel en "The Florida Project". Entonces ella puede estar en el camino correcto.