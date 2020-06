Bella Hadid y The Weeknd crean rumores de un posible regreso ¿Aún hay amor?/Foto: Insider

Los fanáticos quieren saber si Bella Hadid y The Weeknd volverán a estar juntos después de su separación. Us Weekly informó el martes 2 de junio que la supermodelo y el cantante de "Starboy" están "en contacto" nueve meses después de su separación en 2019. Entonces, ¿dónde se encuentran?

Si bien no está claro si Bella y The Weeknd volverán a estar juntos, una fuente le confirmó a Us Weekly que la pareja está hablando nuevamente después de su separación en agosto de 2019 después de cuatro años de citas intermitentes. " Bella y The Weeknd han estado en contacto recientemente", dijo la fuente.

El comentario de la fuente se produce después de que otra fuente le dijo a Us Weekly en febrero que Bella "todavía tiene sentimientos" por su ex novio, pero que no tiene planes de salir en este momento.

“Bella no está saliendo con nadie en este momento. Está muy ocupada viajando y trabajando sin parar y se centra principalmente en su carrera en este momento”, dijo la fuente. "Siempre existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro".

Bella Hadid será tía

Si bien Bella y The Weeknd pueden no estar juntos, hay buenas noticias en la familia Hadid. La hermana mayor de Bella, Gigi Hadid, confirmó que está embarazada de su primer hijo con su novio de cuatro años, Zayn Malik.

Gigi confirmó su embarazo en una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon después de que se supo que ella y Zayn esperaban una hija que podría nacer alrededor de septiembre de 2020.

Las hermanas Hadid son muy populares en el mundo de la moda, y de las modelos más cotizadas ya que su belleza logra eclipsar a más de uno/Foto: 24 horas

"Obviamente, desearíamos haberlo anunciado en nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados y felices y agradecidos por los buenos deseos y el apoyo de todos", dijo en mayo.

En un video reciente en su Instagram, Gigi también explicó que sus mejillas más llenas en este momento se deben a su embarazo y la genética y no a los rellenos.

"La gente piensa que me hago rellenos en mi cara y es por eso que mi cara es redonda, pero he tenido mejillas desde que nací", le dijo a su maquilladora en un Instagram Live en mayo.

"Especialmente el mes de la moda cuando ya tenía unos meses de embarazo". Ella continuó: "Creo que ya tenía las mejillas así que no hay mucho que rellenar".