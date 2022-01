Bella Hadid se ha mantenido sobria desde hace seis meses; ya no volverá a beber

La joven modelo está dispuesta a no volver a caer en su alcoholismo/Foto: Paris Beacon News | Zed Jameson/SIPA

Bella Hadid reveló durante una entrevista con la revista “InStyle” que ha estado sobria desde hace seis meses. La modelo decidió dejar de beber alcohol después de que se dió cuenta que se estaba convirtiendo en una adicción que solamente le generaba problemas de salud.

La hermana de Gigi Hadid confesó que incluso le encantaba tanto las bebidas embriagantes que incluso hubo momentos en que sintió que no podría controlarse. Recordemos que en 2014 fue acusada de manejar bajo la influencia del alcohol por lo que recibió seis meses de libertad condicional.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Bella Hadid compartía en su cuenta de Instagram diversos momentos donde disfrutaba de algunas “copas de más” cuando salía de fiesta con sus amigos; pero parece que la joven ya no quiere eso en su vida.

Bella Hadid sabe los daños que trae el alcohol

Bella está decidida a no volver a ingerir alcohol/Foto: Pinterest

En su entrevista, la modelo estadounidense señaló que tanto su médico, como su asesor de su marca de bebidas no alcohólicas Kin Euphorics, le explicaron los efectos del alcohol en su cerebro; por lo que la empresaria dijo que se volvió "mucho más difícil levantar el vaso".

Hadid declaró: "He bebido lo que me corresponde". En septiembre la modelo se volvió socia de Kin después de descubrir que la bebida le ayudó con su ansiedad, su enfermedad de Lyme, el agotamiento por el trabajo y los viajes constantes.

"No siento la necesidad (de beber alcohol) porque sé cómo me afectará a las 3 de la mañana cuando me despierto con una ansiedad horrible pensando en eso que dije hace cinco años cuando me gradué de la escuela secundaria". dijo Bella Hadid.

¿Qué estudió Bella Hadid?

Hadid ahora también es empresaria con la bebida Kin/Foto: Instagram

En 2014 Bella se trasladó a Nueva York para iniciar sus estudios de fotografía en la Parsons School of Design. Poco después fue contratada por la agencia IMG Models y empezó su carrera como modelo.

Ahora a sus 25 años de edad, Bella Hadid es una destacada modelo para diversas marcas de lujo. Además que se ha estrenado como empresaria con el lanzamiento de la bebida Kin, y asegura estar mejor tras dejar atrás su alcoholismo.

