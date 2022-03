Bella Hadid se arrepiente de la cirugía plástica que se realizó a los 14 años

La modelo confesó lo arrepentida que está de haberse operado la nariz/Foto: Who Magazine

Bella Hadid es considerada una de las modelos más populares de los últimos años. Su talento y belleza han conquistado las pasarelas de la industria de la moda más importantes del mundo. Sin embargo, su rostro siempre ha sido blanco de múltiples críticas, ya que hay quienes aseguran que la famosa ha pasado por el bisturí en varias ocasiones.

Pero durante una entrevista con la revista Vogue, Bella Hadid ha aclarado que ella solamente se ha sometido a una cirugía plástica en su rostro, la cual fue una rinoplastia (cirugía en la nariz) que se realizó cuando tenía sólo 14 años de edad; sin embargo, la modelo de actualmente 25 años se siente arrepentida de esta operación.

“Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría acostumbrado (...) La gente piensa que me jodí por completo con mi cara debido a una foto mía cuando era adolescente y me veía hinchada”, explicó la famosa.

Bella Hadid se consideraba “la hermana fea”

Bella antes y después de su cirugía de nariz/Foto: The List

Durante su adolescencia, Bella se llegó a sentir “la hermana fea” de la familia, ya que consideraba que no era lo suficientemente bonita como su hermana mayor, Gigi Hadid. Incluso sentía que no merecía tener una carrera de modelo, esto debido a las constantes comparaciones que el público y los medios hacían entre ambas.

“Yo era la hermana más fea, era la morena. No era tan genial como Gigi ni tan extrovertida. Eso es lo que la gente decía de mí. Y, desafortunadamente, cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees”, mencionó.

Al no sentirse bonita siendo una adolescente fue que decidió operarse la nariz con la autorización de sus padres, pero ahora considera que dicha cirugía era innecesaria. Sin embargo, debido a las fuertes críticas, Bella Hadid sufrió problemas de autoestima, los cuales aún le afectan en algunos momentos.

Bella Hadid asegura que no se ha inyectado nada en el rostro

La modelo afirma que no se ha hecho más operaciones/Foto: Vanitatis

Pese a que los medios de comunicación han insistido en que la modelo se ha inyectado rellenos (fillers) en el rostro, Bella Hadid indicó que la nariz es el único cambio al que se ha sometido.

“Vamos a poner fin a eso. No tengo ningún problema con el relleno, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo del libro”, explicó la modelo cuyo nombre real es Isabella Khair Hadid.

