¡Bella Hadid rompe el silencio! Habla sobre el bullying que sufrió

Codiciada por las grandes firmas de alta costura, el día de hoy Isabella Khair Hadid, mejor conocida como Bella Hadid, cumple apenas 21 años. Con su reciente llegada a la mayoría de edad, Bella confiesa que creció siendo víctima del bullying. Durante su adolescencia, la estadounidense recibió muchas burlas por su físico.

“Es realmente duro. Vas a ser expuesta a un examen por cualquier cosa que hagas. Si estás flaca, tienes un cuerpo de escándalo y no tienes culo, la gente va a decir: ‘¿Por qué no tienes culo?’. Y después vas, te pones un culo de mentira y se enfadan contigo porque tienes un culo de mentira. Y luego que si no tienes tetas. Es un enorme círculo vicioso”, confesó en 2017 en entrevista con medios internacionales.