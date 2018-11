Bella Hadid envía contundente mensaje tras las críticas por su extrema delgadez

La sexy modelo Bella Hadid compartió a través de sus redes sociales una atrevida fotografía mostrando su figura, pero lo que más sorprendió a todos sus fans fue la extrema delgadez de la famosa.

Bella Hadid había mostrado en la publicación su figura con una atrevida lencería, la modelo hizo la prueba de vestuario para el desfile de Victoria’s Secret.

"Pruebas de Victoria's Secret hoy. No puedo esperar a que veáis todos los bonitos outfits... Estoy muy agradecida de formar parte del desfile de nuevo, más feliz y sana que nunca". Mencionó Bella Hadid.

Aunque no es la primera vez que la famosa Bella Hadid desfila en la pasarela, pues en varias ocasiones ha derrochado sensualidad con las atrevidas prendas.

De inmediato las instantáneas lograron la atención de todos los internautas, quienes empezaron a enviarle fuertes críticas a la modelo Bella Hadid por su extrema delgadez.

“Triste. Come algunas costillas y así no tendremos que ver tantas”, “No me parece muy saludable. ¡Come más!”, “Muy delgada, socorro” o “Muy guapa pero por favor cómete una hamburguesa”. Fueron los comentarios para Bella Hadid.