Bella Hadid confiesa que tiene un historial de relaciones "abusivas".

Bella Hadid admite que tiene un historial de conformarse con relaciones "abusivas". "Constantemente volvía a los hombres, y también a las mujeres, que habían abusado de mí y ahí es donde entró la gente agradable", admitió la modelo de 25 años en el podcast "VS Voices" de Victoria's Secret.

"Comencé a no tener límites, no solo sexual, física y emocionalmente, sino que luego entró en mi espacio de trabajo. Comencé a complacer a la gente con mi trabajo", indicó.

Bella, quien es hija del desarrollador de bienes raíces Mohamed Hadid y la ex alumna de "Real Housewives of Beverly Hills" Yolanda Hadid, actualmente está saliendo con el director de arte Marc Kalman, de 33 años. Salió con The Weeknd, de 31 años, de forma intermitente de 2015 a 2019.

Bella Hadid recuerda crecer rodeada de machismo

"Siempre sentí que mi voz nunca se escuchó mientras crecía. Crecí alrededor de hombres, ya sea en relaciones o familia o lo que sea, donde constantemente me decían que mi voz era menos importante que su voz", recordó Bella.

"Luego, pasar a las relaciones al crecer, y no tener los límites de poder defenderme y hacer que mi voz sea escuchada, me afectó en mis relaciones adultas muy intensamente", continuó. "Mi sistema nervioso colapsaría. Era lucha o huida".

Bella compartió que intentar tomar descansos de las redes sociales ha sido una herramienta de curación "poderosa". "Suena muy cliché, pero no tener la energía de todos los demás y sus proyecciones proyectadas de nuevo sobre ti es una de las cosas más poderosas de todos los tiempos", dijo. Inculso, Bella Hadid despidió a su estilista por salud mental.

Bella habló sobre sus problemas con la bebida

A principios de este mes, Bella también fue noticia por hablar con franqueza sobre su incapacidad para "controlarse" mientras bebía. "He hecho mi parte justa de beber. Me encantaba el alcohol y llegué al punto en que incluso yo empecé a cancelar las noches que sentía que no sería capaz de controlarme", dijo a InStyle.

Bella Hadid se ha mantenido sobria desde hace seis meses y ya no volverá a beber. Dijo que era "mucho más difícil levantar el vaso" después de que un médico le mostrara escáneres que revelaban los efectos que el alcohol tiene en el cerebro.

"Ya no siento la necesidad [de beber] porque sé cómo me afectará a las 3 de la mañana cuando me despierte con una ansiedad horrible pensando en esa cosa que dije hace cinco años cuando me gradué de la escuela secundaria", admitió, y señaló que estaba contenta de abandonar el ciclo "interminable" de "dolor y estrés".

