Belinda y sus candentes propuestas de San Valentín en Instagram

Belinda se une a la lista de celebridades que aprovecharon las redes sociales para mandar una felicitación por el 14 de febrero a sus seguidores, en esta ocasión con un sexy atuendo rojo pasión.

Sus casi 10 millones de seguidores agradecieron el regalo de San Valentín de la princesa del pop mexicano, Belinda, quien acompañó la serie de fotografías con la frase “Will you be my Valentine?”, que se traduce como “¿Serás mi valentín?”.

Las fotografías parecen ser tomadas desde su camerino en el teatro donde se presenta la obra, “Hoy no me puedo levantar”, que Belinda protagoniza con el también cantante, Yahir.

Las fotos de Belinda en el despampanante vestido rojo que forma parte de su vestuario, llegó a los 184 mil likes y los 1,194 comentarios de fans encantados por su increíble look.

Belinda enciende pasiones

Como regalo adelantado de San Valentín, Belinda impactó a sus 9.2 millones de seguidores con unas candentes fotos sin ropa interior publicadas el día anterior a la fiesta del amor y la amistad.

“Vive el amor sin límites”, escribió Belinda en las fotos donde luce una chaqueta con estampado de Mickey y Minnie Mouse, pero sin absolutamente nada abajo. Únicamente la chaqueta cubría las “nenas” de Belinda, quien tenía una sexy expresión en el rostro.

La publicación del 13 de febrero alcanzó los 547 mil likes en menos de 24 horas y sigue acumulando comentarios de sus fascinados seguidores, encantados de ver tan candentes imágenes en la cuenta oficial de Instagram de Belinda.

