Belinda y Yahir se dejan ver entre apasionados besos, química y caricias

Belinda y Yahir son dos cantantes que, actualmente, han estado probando suerte en el mundo del teatro musical, y les ha estado yendo muy bien, pues juntos han causado que los espectadores salgan hot de ver la función.

Y es que en el escenario se ve a Yahir y Belinda dándolo todo en el musical “Hoy no me puedo levantar”, en donde nos han regalado unas escenas llenas de chispas y química, que si no supiéramos que están en una obra, pensamos que son reales, y que hay romance entre ambos actores.

Besos apasionados, caricias y detalles románticos, son solo algunas de las escenas que podemos ver entre Yahir y Belinda en el musical “Hoy no me puedo levantar”, en donde a través de las canciones podemos ver como juegan entre ellos, regalando miradas románticas que han cautivado a los espectadores, y han hecho que este musical tenga Sold Out en sus primeros días de presentación.

¿Hay romance entre Yahir y Belinda?

A ambos cantantes les han cuestionado en varias ocasiones si hay un amorío entre ellos, a lo que tanto Belinda como Yahir han negado rotundamente, sin embargo, sí han dicho que hay un cariño muy grande entre los dos, sobre todo después de haber participado juntos en el programa La Voz México, donde podíamos ver a Yahir alburear a Belinda.

Tal parece que a Belinda se le a pegado lo de Danna Paola, y ha empezado a tener muy mala fama, pues después de su supuesta relación con Lupillo Rivera en 2019, este 2020 ha empezado muy romántico para ella, compartiendo besos, no solo con Yahir, sino también con una mujer en la misma obra en la que está participando.

Belinda permanece como una de las cantantes en español más queridas por los mexicanos, pues desde niña nos ha regalado momentos memorables, como la canción del Sapito, el meme de “me parece una falta de respeto”, y su icónica frase “Ganando como siempre”, por ello estamos muy emocionados ya que se ha confirmado su participación en la segunda temporada de La Voz Azteca.

