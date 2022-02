Belinda y Nodal: Reviven cuando Criss Angel la llamó ‘maestra del engaño’

Desde que Belinda y Christian Nodal terminaron los comentarios de personas ajenas a su relación no se han hecho esperar, pero una voz que hizo eco en medio del escándalo fue la de Criss Angel, el famoso ilusionista que fue uno de los antiguos amores de ‘Beli’.

Cuando la estrella de ‘Mind Freak’ y Belinda terminaron, allá en el lejano 2017, fue ella quien primero dio a conocer la noticia al afirmar en Twitter que había vuelto a la soltería y sin dar muchos detalles, pero la respuesta Criss fue mucho más contundente y, en medio de la actual polémica se ha vueltoa hablar sobre el tema.

El amorío se prolongó entre 2016 y 2017 y todo parecía perfección para los fans de ambas personalidades, de modo que lo que a muchos les pareció lo más lamentable es que el rompimiento fue a causa de una infidelidad de Belinda a Criss Angel, como el mago admitió más tarde.

Belinda y Criss Angel

Belinda y Criss anduvieron cuando ella tenía unos 26 y él 49 años.

Esto fue lo que publicó Angel en un dolido y enigmático comentario en su cuenta de Instagram, donde si bien nunca mencionó a la cantante mexicana, hizo alusión a que Belinda era “una verdadera maestra del engaño”.

"No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”.

Belinda y Nodal terminaron

Nodal y Belinda confirmaron el inicio de su relación en agosto de 2020.

Muchas personas recordaron el episodio de la vida amorosa de ella, que se relacionan con lo que algunos medios de comunicación especulan, sobre que Belinda le habría pedido un préstamo de cuatro millones de dólares a su pareja para pagar una deuda que tiene con las autoridades fiscales mexicanas.

Sin embargo, los rumores apuntan a que lo que realmente causó la molestia del cantante de ‘Adiós Amor’ fue el haber descubierto, luego de una investigación de sus abogados, que la deuda de Belinda era solamente de 500 mil pesos, y no de cuatro millones como ella aseguró.

Al respecto, Christian Nodal salió a desmentir los rumores sobre el repentino fin de su relación con Belinda, y aseguró de una vez que se trata solamente de especulaciones. La Verdad Noticias.

