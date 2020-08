Belinda y María José CONQUISTAN el escenario de La Voz México

/img/2020/08/18/belinda_la_voz_azteca_maria_jose.jpg

Los duetos entre los coaches de La Voz México no paran y enchinan la piel una vez que aparecen sobre el escenario de este popular reality show; luego de su dueto junto a Christian Nodal, Belinda unió su talento al de María José, lo cual emocionó de manera inmediata a todos sus seguidores.

El tema que eligieron para cantar fue ‘Prefiero ser su amante’ de María José, esto debido a que Belinda es gran fan de la música de su compañera y después de su presentación confirmaron que juntas son dinamita pura sobre el escenario.

Belinda y María Jose son coaches en la edición 2020 de La Voz México.

Belinda y Maria José ya son grandes amigas

“Me encanta. Me gustan obviamente todas tus canciones y dije ‘Quiero esa’; se me hace que tiene mucha energía, es como una bomba en el escenario y siempre me la imaginé cantando contigo”, declaró Belinda a María José minutos antes de su presentación en La Voz México.

María José y Belinda unieron sus voces en el tema 'Prefiero ser su amante'.

María José confirmó que ha hecho una gran amistad con Belinda y que es momento de empoderar a todas las mujeres y sumar, hecho que siempre ha sido aplaudido por muchos de los seguidores de la cantante.

Te puede interesar: María José revela detalles sobre el noviazgo de Belinda y Christian Nodal

Disfruta de la explosiva presentación que Belinda y María José hicieron del tema ‘Prefiero ser su amante’ sobre el escenario de La Voz México.

Fotografías: Instagram