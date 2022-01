¿Belinda y Manuel Turizo tuvieron un romance? Esto respondió el colombiano

Se rumoró que los cantantes tuvieron un amorío antes de Christian Nodal/Foto: Famosos de Cerca

Belinda actualmente se encuentra felizmente comprometida con su novio, el cantante Christian Nodal. Sin embargo, hace unos meses se rumoró que la estrella pop había tenido un romance con el colombiano Manuel Turizo, mucho antes de que comenzara su relación con Nodal. Pero el artista de Colombia ha decidido desmentir este rumor.

Turizo asegura durante una entrevista para el programa Hoy que nunca ha tenido una relación amorosa con la intérprete de origen español: “Pero no, totalmente falso. Con Belinda en realidad tengo una amistad, la conozco, nada más que eso en realidad”, aseveró el cantante de 21 años de edad.

Como informamos en La Verdad Noticias, actualmente Manuel Turizo ha sido vinculado románticamente con Tini Stoessel, pero el colombiano afirmó que tampoco ha tenido un romance con la argentina: “Con Tini también ahorita que estábamos haciendo unas fotos juntos estaban diciendo que éramos novios, pero no”, declaró.

Manuel Turizo y Belinda se conocieron tras trabajar en una canción

Fue a finales de 2017 cuando se especuló sobre un supuesto noviazgo entre el intérprete colombiano y la también actriz española con nacionalidad mexicana; esto después de que los dos artistas colaboraron en la canción “Déjate llevar”, junto a Juan Magan, Snova y B-Case.

Tras la canción que grabaron juntos, los fans tanto de Turizo como de Belinda no pararon de rumorear sobre la posibilidad de que surgiera el amor entre ambos, a pesar de que la famosa es ocho años mayor que Manuel, cuando se conocieron él era menor de edad.

¿Cuándo inició el romance de Belinda y Nodal?

Beli de 29 años y Nodal de 22 están planeando su boda para este año/Foto: Tremenda Durango

Los cantantes confirmaron su romance a principios de agosto de 2020, mientras participaban como coaches en el reality show “La Voz” de TV Azteca; aunque al principio muchos pensaron que el noviazgo era una estrategia publicitaria para el programa, en mayo de 2021 la pareja anunció su compromiso.

Se espera que la boda de Nodal y Belinda se realice este 2022, aunque por ahora no hay una fecha anunciada. Sin embargo, Manuel Turizo declaró que por ahora no ha sido invitado al evento, “No me ha llegado la invitación a la boda”, dijo entre risas el cantante de música urbana.

