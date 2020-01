Belinda y Danna Paola, más parecidas de lo que crees

Belinda y Danna Paola son dos íconos de de la música pop que comenzaron su carrera en el mundo artístico desde niñas. Ambas formaron parte de la sección de telenovelas infantiles de Televisa hace algunos ayer, y se dedicaron a la música al crecer.

Pero hace algunas semanas, iniciaron una presunta rivalidad, luego de que Belinda rechazara el hecho de ser comparada con Danna durante una entrevista con el youtuber “Escorpión Dorado”; lo que llevó a que Danna Paola hiciera una imitación burlesca de Belinda, en respuesta a su crítica, en una entrevista con el mismo youtuber.

Sin embargo, aunque algunos fans lo rechacen, ambas artistas comparten ciertas características que las hacen aún más parecidas de lo que mucho creerían.

Danna Paola y Belinda comenzaron su trayectoria desde pequeñas

Las telenovelas infantiles de Televisa lanzaron al estrellato a un sin fin de nuevos actores, pero dos de sus actrices más reconocidas a nivel internacional son Belinda de 30 años de edad y Danna Paola de 24 años.

Belinda llegó a protagonizar éxitos televisivos como “Amigos Por Siempre”, “Aventuras en el Tiempo” y “Cómplices al Rescate”; mientras que Danna Paola es recordada por los melodramas como “María Belén”, “Amy, la niña de la mochila azul” y “Atrevete a Soñar”.

Beli y Danna se convirtieron en cantantes

Aunque se llevan algunos años de diferencia, las dos cantantes han creado una gran carrera musical. En el caso de Danna Paola ha publicado 3 discos y un EP, que contiene sus éxitos musicales como “Mala Fama”. Ha ofrecido tours por diversas partes de Europa y América, e incluso ha hecho colaboraciones con otros cantantes.

Por su parte, Belinda ya cuenta con más experiencia en la música. Tiene 5 discos publicados, y algunos más recopilatorios o en colaboración con otras estrellas. Algunas de sus canciones más recordadas son “Bella Traición” y “En el Amor hay que Perdonar”. Asimismo ha hecho colaboraciones con reconocidos músicos de la farándula.

Las dos artistas han sido jueces de un reality show de música

Belinda y Danna Paola también han sido jurados de programas de televisión de música. Belinda fue coach del reality de concurso de canto “La Voz México” en su versión para TV Azteca. En el caso de Danna Paola, ella es jurado del reality show musical “La Academia”, igual de Televisión Azteca.

Belinda también hará teatro musical como Danna Paola

Aunque Danna es más joven que Beli, ella ha tenido la oportunidad de desarrollarse más en cuanto al teatro musical, teniendo destacadas participaciones en las obras “Hoy No me Puedo Levantar” y “Wicked”. En el caso de Belinda, ella tendrá su debut en un escenario teatral en la siguiente temporada del musical “Hoy No Me Puedo Levantar”.

Las dos cantantes y actrices son reconocidas fashionistas y rompe corazones

Aunque Danna Paola y Belinda aún no compartan una buena amistad entre sí, si comparten el buen gusto por la moda y el estilo. Y es que las dos ex estrellas de Televisa suelen vestir muy bien en donde se presenten y son de las cantantes y actrices más bellas de México.

Además, ambas son conocidas por ser unas “rompecorazones”, ya que son varios famosos y no tan famosos que han declarado su amor por alguna de las estrellas. Por lo que que si se llegara a dar una colaboración musical entre ellas, estamos seguros de que sería un hit total.

