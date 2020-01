Belinda y Danna Paola están en nuevo enfrentramiento tras escándalo de TV Azteca

La actriz y cantante Danna Paola se ha visto envuelta en una polémica en los últimos días, luego de que arremetiera contra Gibrán en La Academia, reality show de TV Azteca, pues este la había llamado “Culera”, palabra que no fue del agrado de la artista, quien es jueza de dicho programa.

A raíz de ese enfrentamiento transmitido en televisión nacional, se viralizaron en las redes sociales miles de memes haciendo referencia al pleito de Danna Paola y Gibrán, así como varias críticas hacia la intérprete de “Oye Pablo” donde se le acusaba de ser arrogante y soberbia.

Usuarios de Twitter no aprobaron el hecho de que Danna Paola hubiera reaccionado de esta manera e incluso hubo quien aseguró que la cantante exageró al incitar al público a que no votaran por Gibrán, quien en esa misma noche resultó ser el expulsado de La Academia.

Belinda y Danna Paola están en nuevo enfrentamiento tras escándalo de TV Azteca.

ACUSAN A DANNA PAOLA DE NO SER HUMILDE Y PONEN A BELINDA DE EJEMPLO

Danna Paola no tardó en convertirse en tendencia en Twitter y un usuario aprovechó la ocasión para comparar a la intérprete de “Mala Fama” con la cantante Belinda, quien también ha sido jueza de un concurso de canto televisado a nivel nacional.

Belinda formó parte del jurado de La Voz Senior y compartió el panel con Yahir, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner; la cantante destacó en dicho programa al mostrarse conmovida ante las cámaras al darse cuenta que uno de los concursantes no fue escogido por ninguno de ellos.

Recordemos cuando belinda inventó la empatía y la bondad cuando se conmovió por un participante que no tenía lo necesario para estar en el programa y lo alentó a perseguir sus sueños en lugar de humillarlo. A queen. An icon. WE STAN. pic.twitter.com/UJjLjl4jz1 — anwar hadidn't (@axeleseigriega) January 7, 2020

“Tengo este sentimiento de que le echó tantas ganas y me duele mucho no voltearme. Sólo quiero decirte que admiro mucho que estés aquí, que disfrutamos mucho de tu interpretación, pero no te desanimes porque nunca es tarde para cumplir tus sueños y sentimos mucho los cuatro no apretar el botón”, fueron las palabras de Belinda.

Te puede interesar: Danna Paola rompe las redes con MEMES tras conflicto en La Academia

El vídeo fue acompañado con un mensaje donde el usuario aseguraba que Belinda había demostrado su bondad y empatía dando a entender que esa es la actitud que debía haber tomado Danna Paola cuando se enteró del insulto que Gibrán había dicho de ella en la casa.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana