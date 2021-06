El amor entre Belinda y Christian Nodal es la noticia del momento, pues la pareja dio mucho de qué hablar desde que inició su relación y a poco tiempo de comprometerse, los ‘tortolitos’ ahora se encuentra en el meridiano de Greenwich, un lugar conocido como “la mitad del mundo”.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ambos presumieron fotos y videos en los que se les ve muy felices, pues sus amplias sonrisas hablan por sí solas.

Los ex coaches de La Voz se convirtieron en la pareja del año, ya que miles de personas creían que se trataba de publicidad pero con el paso de los meses cada vez más gente se convencía de que esto era real.

La pareja rompió las redes al anunciar su compromiso

El pasado 25 de abril se hizo noticia el compromiso matrimonial de los cantantes. Todo sucedió en España, país en el que la intérprete de ‘Sapito’ está grabando un proyecto para Netflix.

Pese a las críticas por su poco tiempo de noviazgo y la diferencia de edades, el cantante dijo que para él, su ahora prometida es la mejor mujer del mundo y cuando tenían apenas dos meses de relación él ya se quería casar y se lo manifestó a su familia, misma que vive en Guadalajara.

“Es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”.