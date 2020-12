Belinda y Christian Nodal se convierten en la pareja del año

Belinda y Christian Nodal son nombrados la pareja del año

Belinda y Christian Nodal se han convertido en tema de conversación en las redes sociales luego de que la revista People en Español los nombrara “La Pareja del Año”, además de que los invitó a protagonizar juntos la portada de la edición de diciembre/enero y hablar de su romance en una íntima entrevista.

Tras varios meses de noviazgo y después de compartir varios momentos familiares, Christian Nodal y Belinda plasmaron su tórrido romance en una sesión de fotos y de paso contar cómo fue que surgió la química entre ellos y cómo han logrado salvaguardar su relación en esta cuarentena.

La historia de amor de Nodal y Belinda

El cantante declaró a People en Español que conoció a Belinda durante una entrega de premios celebrados el año pasado en Dallas, Texas. Ahí reveló que fue la actriz y también cantante quien dio el primer paso, ya que fue ella quien lo sacó a bailar, esto mientras daba su show sobre el escenario.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La Voz México nos reencontramos. A mí me gustaba demasiado, al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, reveló Christian Nodal.

Belinda y Christian Nodal iniciaron su romance cuando ambos eran "coaches" de La Voz México en TV Azteca.

Por su parte, la intérprete de ‘Una mamacita’ reveló que su acercamiento con Christian Nodal era algo que ella sabía que no podría evitar: “Había mucho amor desde ahí, desde el principio de La Voz… Después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”.

De igual forma, Belinda reveló que ella siempre había sido cerrada en el tema del amor, pero que el cantante le dio la confianza para entregarse por completo: “Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido acceso a él. Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”.

Te recomendamos leer: Así reaccionó Belinda cuando Christian Nodal habló acerca de su futura boda

El romance de Belinda y Nodal va viento en popa que incluso ya existen rumores de una posible boda.

Belinda dejó en claro que ella nunca ha querido hacer públicas sus relaciones amorosas, pero que el estar con Christian Nodal la motiva a querer presumir su romance a todo el mundo, a pesar de que esto provocó que los cibernautas los tacharan de querer darle publicidad a La Voz México, acusaciones que perdieron fuerza con el paso del tiempo.

¿Crees que Belinda y Christian Nodal lleguen al altar? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram