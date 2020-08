Belinda y Christian Nodal revelan detalles íntimos de su relación ¡Qué ternura!

A través de una transmisión en vivo en Ventaneando Belinda y Christian Nodal, la pareja del momento, revelaron más detalles sobre su relación, incluso algunas cosas muy íntimas, pues no tuvieron problema en abrir su corazón.

Aunque la cantante de origen Español ha sido muy reservada, en esta ocasión dio explicaciones con respecto a cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan, e incluso por que se tienen apodos, por lo que reveló que esto apenas está empezando, y que esta es la primera vez que habla tan abiertamente de su relación sentimental,

“Yo nunca he hablado de estos temas porque se han dicho muchas cosas, me gusta mantener mi vida privada(...) para mi no vale la pena hablar de algunas cosas”, dijo.