Belinda y Christian Nodal, la cantante revela todo en famosa revista

Belinda y Christian Nodal están pasando por uno de sus mejores momentos, con un matrimonio en puerta, a tan solo 10 meses de confirmar su noviazgo, la cantante de origen español abrió su corazón y contó todo durante la entrevista para Vogue, la cual ha sido anunciada recientemente.

Actualmente Belinda está cumpliendo varios proyectos, uno de ellos es su trabajo en La Voz Kids, así como la grabación de la serie de Netflix “Bienvenidos al Eden”.

En su cuenta de Instagram, Belinda compartió una de las fotografías realizadas en una sesión para la prestigiada revista Vogue en México, así como un video del mismo momento. Cabe mencionar que Belinda y Christian Nodal anunciaron el 25 de mayo su compromiso, donde la joven portaba un enorme diamante.

Belinda asegura ser una mujer plena

Belinda confiesa estar viviendo una vida de constantes cambios

La relación Belinda y Christian Nodal es el tema del momento, pero en su entrevista datada por la revista el 10 de junio, la también actriz compartió cómo llegó a convertirse en la mujer plena que es hoy en día. Belinda habló sobre la manera en la que logró sentirse segura de sí misma, ella comentó:

“Todos los días son puntos de quiebre para mi vida y todos los días me cambian, todos los días aprendo algo, todos los días la vida me enseña algo, todos los días alguien me da una lección, todos los días me sorprendo de cosas, todos los días son una lección para mí y todos los días me estoy convirtiendo en la mujer que soy hoy, así que vivo en constante cambio”.

Así mismo en la página oficial de Vogue México se puede ver las seis entrevistas que dio, entre las que destacan sus secretos personales, sus rutinas de belleza, sus proyectos, así como también qué opina sobre el empoderamiento.

Belinda y Christian Nodal comprometidos

Matrimonio muy cercano para Belinda y Nodal.

Belinda dijo que conoció a Christian Nodal una de las últimas ediciones de un programa de talentos en donde ambos eran como coachs y no pasó mucho para que en agosto de 2020, ambos confirmaran su relación marcada por signos de afecto que incluyen todo tipo de fotografías en redes sociales.

Pero este amor ha sido sellado en un prestigioso restaurante en Barcelona, mismo que Nodal cerró para su ahora prometida y su familia; todo ello mientras la actriz se encuentra grabando la nueva serie Bienvenidos al Edén, en el país ibérico.

Belinda y Christian Nodal anunciaron su compromiso al mostrar su impresionante anillo, valuado en tres millones de dólares. Aquel 25 de mayo el joven dijo: “Damas y caballeros, Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”.

