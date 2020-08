Belinda y Anahí pelearon por ganarse el papel de Mía Colucci en Rebelde

Belinda y Anahi pelearon por ganarse el papel de Mia Colucci en Rebelde

¿Belinda ocuparía el lugar de Anahí en la telenovela Rebelde como Mía Colucci? De acuerdo con el actor Ronald Duarte, quien participó en el melodrama de Televisa, el papel de Mía Colucci no iba a ser protagonizado por Anahí, pues se esperaba que la intérprete de 'Sapito' lo ocupara. Según su testimonio, mientras el productor buscaba a Anahí, los ejecutivos de Televisa querían a la cantante. Aquí te contamos todo sobre esta sorprendente revelación.

Durante una transmisión en vivo, Ronald Duarte explicó que la intervención de Pedro Damián tuvo que ver para que Anahí se quedará con el papel y no Belinda.

“¿Qué pasó para que Anahí se quedará en la telenovela y no Belinda? Si mal no recuerdo, Pedro –Damián- quería a Anahí y la empresa quería a Belinda, la empresa -Televisa- estaba muy chocada de Anahí por la reputación que tiene, pero es una persona muy linda, le encantaba ayudar… La empresa quería a Belinda pero Pedro tuvo que pelear porque Anahí fuera Mía”, reveló el actor que se retiró del mundo de la farándula.

Belinda era la favorita de Televisa para protagonizar Rebelde.

Anahí fue la última en integrarse a Rebelde

Asimismo, explicó que las últimas actrices en integrarse al elenco del proyecto de Pedro Damián fue Anahí y Estefanía Villarreal.

“Anahí y Estefanía fueron de las últimas en castear, porque antes, Mía iba a ser Belinda, no sé si ustedes sabían eso, que Mia iba a ser Belinda, entonces ya estábamos ahí puestísimos. Y antes de Estefanía iba a ser otra chava Celina”, comentó el Ronald Duarte.

Mía Colucci es uno de los personajes más populares que Anahí ha interpretado.

Si no recuerdas quién es Gilberto Ronald Duarte, es un actor y cantante mexicano que participó durante tres temporadas en 'Rebelde'. Participó en la telenovela 'Amigos x siempre'. En 2017 adoptó el nombre de Me The Machine tras lanzar su primer sencillo como solista con la canción 'Mistakes'.

Ronald Duarte formo parte del elenco de Rebelde.

Ronald Duarte decidió alejarse del mundo de la actuación.

