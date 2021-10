Belinda vuelve a la música y fue Cristian Nodal quien revela su regreso

La cantante acaba de demostrarnos su faceta como directora, en el video músical de Cristian Nodal “La Sinvergüenza”, pero ha sido este último quien reveló que Belinda vuelve a la música.

Resulta que Christian Nodal le ha dicho a los medios de comunicación de Saltillo, Coahuila tras una presentación: “Ahorita está en su junta con Danna y Ale, que son sus personas de prensa porque ya va a firmar con un manager, ya va a empezar a sacar música”.

Lo anterior tras ser cuestionado el por qué Belinda no había ido con él al show, por lo que al parecer cometió “un desliz” al revelar este hecho o ha sido una estrategia, sea como sea, también dijo de ‘La Beli’: “No pudo acompañarme, pero siempre que se puede estamos juntos”, agregó.

Belinda vuelve a la música ¿la celará Nodal?

Cristian Nodal asegura que es celoso, pero lo normal.

Aunque el intérprete mexicano reveló que Belinda vuelve a la música también hay otro tema el cual ha sonado demasiado, los celos, esto debido a que Christian Nodal habría hecho escena de celos a Belinda en los Premios Billboard.

“Yo soy celoso, pero normal, cuando hay que ser celoso con cosas obvias. Para mí es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar por su belleza, entonces yo no tengo ningún problema con eso”, mencionó sobre Belinda.

Con relación al debut como directora de Belinda, Nodal dijo de Belinda: “Ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado. Yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida, ahí sí”.

Y agregó: “O sea aparte que especial, se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”, reconociendo el talento de la mexicano-española, tras confirmar que Belinda vuelve a la música.

Boda entre Christian Nodal y Belinda

Por si se sabe si Christian Nodal y Belinda se casaron.

Christian Nodal también aclaró que él y Belinda no se habían casado en España, como se ha especulado: “¿Que si estoy casado ahorita? ¡Ojalá! Ya me muero por casarme con mi amor, pero todavía no”.

Tras esto, lo que ha llamado la atención es que ambos están muy ocupados con su trabajo y ahora que Belinda vuelve a la música se ha convertido en el interés de los fans de la cantante.

