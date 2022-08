Belinda va a un restaurante en Italia y ‘le hacen el feo’

Belinda se queja del servicio de un lujoso restaurante.

Por medio de su redes sociales, Belinda ha mostrado sus vacaciones por Italia, en compañía de varios amigos, sin embargo no toda su experiencia ha sido agradable, pues en sus historias reveló que fue a un restaurante y le ‘hicieron el feo’.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que los fanáticos de la cantante se han mantenido pendientes de las publicaciones que realiza, ya que sorprendió al compartir que se encontraba en Italia con varios amigos, incluido Jared Leto.

Ante su sorpresivo encuentro con el cantante y actor Jared Leto, Belinda se hizo tendencia y acaparó los chismes de la farándula, ya que han surgido rumores de un posible romance.

Belinda se queja del servicio de un restaurante y la tunden en redes

Belinda asegura que la trataron mal en un restaurante de Italia.

Por medio de sus historias de Instagram, Belinda contó que fue a un restaurante de Italia, durante sus vacaciones, en compañía de una amiga, sin embargo se quejó por el mal servicio y trato que recibió.

"Esas señoritas están hablando de nosotras y no entendemos lo que dicen. Como hemos pedido cosas que aquí no hacen empezaron” comentó imitando el idioma de las empleadas.

Al parecer la molestía con la famosa fue porque pidieron una salsa teriyaki, algo que no estaba disponible en el restaurante italiano, por lo que las redes sociales la criticaron por pedir una salsa que originalmente se usa en otro tipo de comida.

“Pero no es tanto que estén hablando mal. Simplemente si vas a un restaurante mexicano no vas a pedir comida italiana. Si vas a un restaurante chino no vas a pedir comida japonesa" afirmaron muchos cibernautas.

Jared Leto y Belinda

Belinda y Jared Leto desataron rumores de romance.

La cantante y actriz Belinda sorprendió al dejarse ver junto a Jared Leto, disfrutando de la playa en Italia, ya que aunque se sabía que tenían una amistad, nunca habían sido captados juntos.

En ocasiones anteriores, Jared Leto habría confesado su admiración por Belinda, afirmando que estaría dispuesto a tatuarse en su honor.

Como era de esperarse al mostrar parte de sus vacaciones, los rumores de un posible romance entre Belinda y Jared Leto se hicieron presentes, aunque la cantante habría afirmado que no está interesada en iniciar una relación.

