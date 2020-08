Belinda una “EQUIS” para muchas famosas que dicen no conocerla

Personalidades como Katy Perry y Jennifer Lopez , se mostraron extrañadas cuando les mencionaron a la cantante mexicana Belinda.

"Who is Belinda?", es la más recordada pregunta que pronunció Katy Perry en febrero de 2011, cuando visitó México para promocionar su perfume Purrs y conceder una firma de autógrafos.

Durante su encuentro con la prensa, la intérprete de "Teenage Dream" tuvo que decir lo que para ella significaban diferentes cantantes.

¿Quién es Belinda?

Le preguntaron sobre Madonna, Donna Summer, Jennifer Lopez, Selena, Shakira y Paulina Rubio. Todo fluía con naturalidad hasta que le mencionaron a Belinda.

Madonna: "The original" (La original, la primera) Donna Summer: "Disco" J-Lo: "Para mí, es Selena" Selena: "Es un ángel" Shakira: "Una loba" Paulina Rubio: "Ella es muy latina, tiene su sazón

" Belinda: "Belinda... ¿Quién es Belinda?"

En marzo de 2015, Jennifer Lopez visitó México para presentar su línea de ropa y, ya que en la prensa nacional circulaba la noticia de un posible dúo entre la Diva del Bronx y la intérprete de "Sapito", le preguntaron por el proyecto.

Cuando el reportero mencionó el nombre de Belinda, J.Lo hizo una expresión de extrañeza y luego interrumpió: "Ella no me estaba buscando a mí, nadie me llamó a mí. Yo no sé nada de eso".

En el programa Estrellas de Hoy transmitieron una entrevista en la que la intérprete mexicana declaró que fue el equipo de Jennifer López quien la buscó para un proyecto, algo que hasta el momento no ha sucedido.