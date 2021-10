Belinda tiene un crush y no es precisamente su prometido Christian Nodal

Si eres fan de Belinda seguramente sabrás que la cantante y actriz es una fiel aficionada del anime. E incluso, la prometida de Christian Nodal reveló que su crush desde hace mucho tiempo es Legoshi, protagonista de la serie japonesa, “Beastars”.

Durante una entrevista para Netflix, la cantante de “Amor a primera vista" habló sobre su historia favorita y el personaje que le “robó el corazón”: “Mi favorito (anime) es Death Note, Riuk es un personaje muy tétrico y es un anime bastante oscuro. Pero también Legoshi es uno de mis personajes favoritos de anime y como que tuve un crush con él porque es como un lobo que se enamora de una conejita y pues son sus instintos de matar", declaró.

"Al estar con la conejita trata de controlarlos y de no comerse a los otros animales y eso me parece increíble, ese control que debe de tener. Por eso los veo y los vuelvo a ver”, destacó Belinda, conocida como “La Princesa del Pop Latino”.

Belinda se declara Otaku

Legoshi es el "amor platónico" de Beli/Foto: Fandom y Revista Fama

Belinda en más de una ocasión ha roto estereotipos por sus gustos y aficiones, y en esta ocasión la ex estrella de Televisa se ha declarado fanático del anime, lo que también se le conoce como Otaku.

“Siempre que veo una serie de anime me meto demasiado y puedo estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo, viendo y viendo y no me canso... Los primeros animes que vi fueron Sailor Moon, Pokémon, Death Note, One Piece, todos", confesó en su entrevista.

"Desde el principio me di cuenta de que no eran caricaturas por sus narrativas, cada personaje tiene una catarsis y los conoces a fondo, realmente sí son protagonistas de los animes”, mencionó Beli.

Christian Nodal y Beli comparten su amor por el anime

Beli es fan de "Death Note" y Christian de "One Piece"/Foto: El Informador

Los fans han notado que Cristian Nodal y Belinda han formado una sólida relación y compromiso porque comparten gustos similares, y uno de ellos es el anime.

De hecho, como te relatamos en La Verdad Noticias, a mediados del pasado mes de enero en el cumpleaños 22 de Christian, Beli le regaló un pastel decorado con los personajes de los animes japoneses Death Note y One Piece.

En su entrevista, Belinda de 29 años recomendó al público que dos de los animes que deben de ver por lo menos una vez en la vida son “Naruto” y “Beastars”; además, confesó que estas producciones japonesas la inspiran en su día a día.

