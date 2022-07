Belinda siente que no es muy querida en México

La actriz y cantante abrió su corazón en una nueva entrevista para el diario español El País.

Belinda sigue dando de que hablar en las redes sociales y no precisamente por su fallido romance con Christian Nodal, sino por revelar que los ataques en su contra por parte de sus detractores mexicanos le han hecho sentir que no es una persona muy querida para el país.

Más honesta que nunca, la actriz y cantante declaró en entrevista exclusiva para el diario español El País que lamenta ser juzgada y atacada por la gente mexicana. Sin embargo, ella dejó en claro que siente mucho cariño por su público y que le gustaría sentirse amada.

Al igual que Nodal, Beli ha recibido mucho hate en redes sociales desde que se dio a conocer que su romance acabó.

“Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, mencionó Belinda para luego recordar el día que AMLO la defendió de los ataques tras darse a conocer que tenía problemas con el SAT.

Belinda ha sido lastimada por personas muy queridas

La cantante asegura que está consciente de que mucha gente no la quiere.

Por otro lado, la intérprete de ‘El Sapito’ aseguró que ella ha sido defraudada por personas muy queridas y que hoy en día siente que muy poca gente la estima: “No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano… A veces a quién más me he entregado más me ha apuñalado luego”.

Aunque en todo momento evita mencionar el nombre de Christian Nodal, ella finaliza diciendo que suele callar cuando alguien le hace daño para evitar que sus fans tomen represalias en contra de dicha persona: “Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”.

¿Cómo se hizo famosa Belinda?

La actriz y cantante se dio a conocer por dar vida a Ana Capistrán Vidal en 'Amigos X Siempre'.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Belinda inició su carrera artística en el 2000 como protagonista de la telenovela ‘Amigos X Siempre’, misma que le ayudó a alcanzar la fama como actriz infantil. Dos años más tarde debuta en la música y hoy en día goza de gran popularidad en las redes sociales.

