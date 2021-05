Belinda sería la perdición de la campaña política de su hermano Ignacio Peregrín

Belinda ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo debido a sus relaciones amorosas, pero en esta ocasión, la cantante fue relacionada con la campaña política de Ignacio Peregrín Schüll, su hermano. ¿Por qué? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

En días recientes el candidato a diputado federal en Benito Juárez habló sobre su proyecto político en una entrevista con Adela Micha en donde también confesó lo difícil que ha sido ser el hermano de la famosa.

Peregrin Schüll, confesó en la entrevista para El Heraldo TV, que a diferencia de su hermana, la actual novia de Christian Nodal el mundo de la “artisteada” no le interesó nunca, ya que dijo él siempre fue más interesado por el lado empresarial y la política.

Relación entre Belinda y Nacho Peregrín

Nacho Peregrín lleva buena relación con la cantante.

Y es que si bien, la cantante lleva muy buena relación con el político, pues ambos suelen apoyarse mutuamente en cualquier cosa que estén realizando, el candidato se sinceró y confesó que ser el hermano de la cantante “sí pesa”.

Según reveló Ignacio Peregrin, una de las mayores situaciones en las que se ve reflejado el “peso” de ser hermano de cantante, es justamente ahora que es candidato, pues muchas veces al explicar su proyecto político, las personas se desvía del tema para señalar que es el hermano de la artista.

El candidato defiende a su hermana

La novia de Christian Nodal y el político han sido muy unidos.

Pese a los señalamientos con relación a su hermana, el político hizo énfasis en la cantante y en su buena relación.

Sin embargo, confesó que cuando se le pregunta por ella frente a las cámaras debe esforzarse un poco más y hablar de su trabajo y propuestas como candidato.

Y este ha sido el motivo por el cual Nacho Peregrín dijo que no acostumbra a subir fotos con Belinda, pues dijo no quiere afectarla con su trabajo. Aclaró que la política y farándula no van de la mano por lo que no deben mezclarse como lo han hecho otros proyecto en este periodo electoral.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.