Belinda se somete a cambio de imagen y luce más SABROSA que nunca

No se puede negar que Belinda se ha consagrado en una de las artistas más guapas e influyentes del medio artístico mexicano, pues es bien sabido que cada que cambia de look logra imponer moda entre las nuevas generaciones y esta ocasión no fue la excepción.

A través de sus redes sociales, la cantante Belinda compartió que había acudido a un salón de belleza para someterse a un cambio de look, noticia que despertó mucha intriga entre sus fieles fanáticos, pues esta aseguró que su nueva imagen sería algo muy diferente a lo que ya se le ha visto.

Belinda enamora al teñirse el cabello de rubio

“La princesa del pop latino”, sobrenombre que el público le ha puesto por su exitosa trayectoria artística, sorprendió a sus fieles fanáticos al mostrar ante la cámara su cabellera rubia, tono que había utilizado hace muchos años y que abandonó para lucir su belleza en colores castaños.

El nuevo look de la intérprete de ‘El Sapito’ causó tanto asombro entre sus fanáticos debido a que el tono de rubio que decidió usar en su cabello era uno que nunca se le había visto, razón por la cual en los comentarios de sus redes sociales se leen cientos de piropos y felicitaciones por su cambio de imagen, el cual la hace lucir más sexy que nunca.

Belinda fue coach en la edición 2020 de La Voz Azteca, en donde conoció a Christian Nodal, su actual novio.

Recordemos que el 2020 ha sido un año espectacular para Belinda, pues además de ser coach en La Voz México de TV Azteca, logró iniciar un romance con el cantante Christian Nodal, el cual se ha convertido en uno de los más comentados de las redes sociales.

Fotografías: Instagram