Belinda se sincera y habla de Christian Nodal: “Ha sido sufrimiento y dolor”

Belinda habla de su ruptura con Christian Nodal.

Belinda habló de sus nuevos proyectos en España y reveló que por el momento le cerró las puertas al amor, aunque se sinceró y confesó que ha sufrido mucho tras su ruptura con Christian Nodal: “Ha sido sufrimiento y dolor”.

Han pasado más de tres meses desde que Belinda y Christian Nodal dieron por terminada su relación y aunque no se ha revelado los motivos, la cantante enfrentó muchos señalamientos que indicaban que era la responsable.

Incluso en La Verdad Noticias te dimos a conocer que, Belinda se mudó a España, poco tiempo después de que diera a conocer que el compromiso y planes de matrimonio había terminado, ahora por primera vez habla de su ex y cuenta los difíciles momentos que ha vivido.

Belinda y Nodal

Belinda se sincera sobre su ruptura con Christian Nodal.

En una entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”, la cantante y actriz Belinda dijo que a pesar que ahora se encuentra feliz, ha pasado por momentos difíciles en los últimos meses.

“Han sido momentos complicados y les puedo decir que hoy estoy muy bien. Que me escuchen feliz no quiere decir que no es difícil, no todo es alegría y felicidad. Ha sido mucho sufrimiento y mucho dolor, así es la vida y hoy puedo decirles que me siento mucho mejor” afirmó.

De igual forma, agradeció las muestras de amor y apoyo que le han dado sus fans y familia y reveló que intenta mostrarse contenta frente a las cámaras y trata de siempre tener una actitud positiva, a pesar de lo difícil que ha sido.

Belinda se niega al amor

Belinda habla de los rumores de un nuevo romance.

Al ser cuestionada sobre si está interesada en comenzar una nueva relación, tal como lo ha hecho su ex, el cantante Christian Nodal, Belinda de forma tajante afirmó que por el momento no.

“Ahorita novio no está permitido por ningún motivo, ese tema está prohibido por el momento”.

De igual forma habló sobre los rumores de romance que surgieron con el actor Álvaro Morte, conocido por su personaje en La Casa de Papel, como el “Profesor”.

“No cada que me agarre un hombre guapo del brazo significa que hay algo”.

Por último, Belinda aseguró que está enfocada en su carrera, promocionando la serie “Bienvenidos a Edén” y con sus planes en la música.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.