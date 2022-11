Belinda se ríe de sus ex por tatuarse en su nombre

Belinda es una de las cantantes más famosas y bellas del mundo del espectáculo, pues su amplia trayectoria como actriz y cantante le ha valido para ganarse el cariño de sus fans.

Por lo que siempre están pendientes de lo que la famosa publica en sus redes sociales, sin embargo un mensaje ha puesto a dudar a los fans y a pensar que la famosa se ha burlado de sus exparejas.

Esta situación acontece después de que, tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, se informara que la Profepa investigará a Belinda por poseer animales en peligro de extinción.

Belinda se burla de sus ex

Belinda se burló de sus ex en concierto

Fue durante su presentación en su gira Libertad: Bailala Tour, que la cantante lanzó estas declaraciones que terminaron sorprendiendo a muchos.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más. Para todos los Carbon...”

Sin embargo la bella cantante también aprovechó para lanzar una indirecta para todos sus exes pues cuando se acercó a uno de los fanáticos dijo “Se tatúan porque quiere, no porque ella los obligue”, palabras que muchos fans consideraron que se referían a sus ex parejas.

¿Quiénes son las parejas que se tatuaron?

Cris Angel se tatuó el nombre de Beli y luego lo cambió

La famosa cantante ha tenido muchas parejas amorosas, sin embargo con tres los que se conocen que decidieron inmortalizar el amor que le tenían a la bella intérprete de Sapito, por lo que además del ya conocido caso de Christian Nodal hubo otros dos hombres que fueron “obligados” por Belinda.

Pero otros que cayeron en los encantos de la patrona de los amarres fue Cris Angel, y es que el ilusionista se tatuó su pectoral izquierdo con la palabra Beli en referencia a la artista, mismo que después de su ruptura cambió por God.

Otro más fue Lupillo Rivera, quien cayó enamorado de Belinda y se tatuó el rostro de la cantante en uno de sus antebrazos,

