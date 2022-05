Belinda se niega al amor; asegura que tiene prohibido tener novio

La hoy estrella de Netflix dejó en claro que el amor y los novios son temas prohibidos para ella.

Tras su inesperada y mediática ruptura con Christian Noda, Belinda no ha dejado de ser tema de conversación en las redes sociales. Sin embargo, la actriz ha dejado en claro que por el momento no está interesada en tener novio e incluso aseguró que es su vida amorosa es un tema prohibido para ella.

En una entrevista que dio en exclusiva para el programa Ventaneando, la también cantante mencionó que hoy en día prefiere darle prioridad a sus amigos: “Ahorita tener novio no está permitido, por ningún motivo. Ese tema está prohibido por el momento, pero amigos sí”.

Tras su llegada a España, la actriz y cantante ha estado envuelta en rumores de nuevos romances.

Al ser cuestionada sobre los requisitos que debe tener un hombre para conquistarla, la intérprete de ‘Lo Siento’ aseguró que lo último en lo que piensa es darse una nueva oportunidad en el amor: “Estoy muy feliz por ahora en este momento y trabajando mucho, es que no tengo tiempo de otra cosa y quiero tener amigos, pasármela bien, estar tranquila”.

Niega rumores de romance; se enfoca en el trabajo

Durante su estancia en España, la ex prometida ha desatado un sinfín de rumores de nuevos romance al ser captada con apuestos galanes. No obstante, ella reiteró que no está interesada en tener novio y que el ser captada con un hombre no debe ser malinterpretado.

“La verdad es que no cada vez que me agarre un hombre guapo del brazo significa que hay algo, no. Ahorita estoy muy tranquila, quiero tener amigos, tengo amigos, y me estoy concentrando en mi trabajo y ésa es mi prioridad en este momento”, declaró a Ventaneando.

¿Cuántos novios ha tenido Belinda?

La cantante es conocida, además de su belleza y talento, por tener un extenso historial amoroso.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias anteriormente, Belinda es conocida por tener un largo historial amoroso, en el cual destacan los nombres de Christopher Uckermann, Pepe Díaz, Giovanni Dos Santos, Mario Domm, Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que varios de ellos se han tatuado en su honor.

Fotografías: Redes Sociales