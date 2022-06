Belinda se marea en plena presentación en vivo ¿está embarazada?

Beli casi se desmaya en pleno concierto ¿está embarazada?

Luego de un breve lapso viviendo en España, Belinda regresó a México para presentarse este fin de semana en el Festival Machaca, un importante evento musical.

La intérprete tomó un vuelo de casi 15 horas y a su llegada, se topó con cientos de fanáticos y amigos cercanos, quienes anhelaban verla en vivo.

Incluso en su regreso a México fue cuestionada sobre Nodal y Cazzu, sin embargo decidió no emitir opinión alguna sobre el tema para no alimentar el escándalo, pero no contaba con que su mareo iba a acaparar las noticias.

Beli casi se desmaya en pleno concierto ¿está embarazada?

Tremendo susto el que pasó Beli y su equipo de trabajo este sábado, pues la intérprete casi se desmaya en plena presentación en vivo.

"Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mi y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor".

Ante la mirada de miles de asistentes, la cantante estuvo sentada tomando aire y bebiendo suero, mientras de fondo su equipo estaba al pendiente.

Como era de esperarse los internautas inundaron la red de todo tipo de rumores y especulaciones, asegurando que Beli bien podría estar embarazada.

Te puede interesar: Belinda se cubre el tatuaje dedicado a Christian Nodal

Belinda en el Festival Machaca

Belinda en el Festival Machaca

Este pasado sábado 25 de junio la cantante arribó al escenario de Monterrey, Nuevo León para el Festival Machaca 2022, donde interpretó sus mejores éxitos.

Uno de los momentos más alabados por el público fue cuando Beli hizo un mix de canciones de novela y cantando a todo pulmón "Sapito".

vi pasar mi infancia con estos temazos



BELI EN EL MACHACA



pic.twitter.com/ekyxnA9aCd — lils (@telepathyvnte) June 25, 2022

Aunque no se sabe si Belinda seguirá en México, la intérprete aseguró estar feliz de regresar a su tierra y prometió sorpresas para sus seguidores a la brevedad.



¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!