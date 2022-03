Belinda se despide de las redes sociales tras su llegada a España

La cantante confirmó que pasará un larga temporada en su natal España.

Belinda reapareció ante las cámaras para la presentación de la serie ‘Bienvenidos a Edén’, proyecto de Netflix con el cual la española regresó a la actuación. Durante su intervención, la actriz anunció que permanecerá lejos de las redes sociales y explicó el motivo.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la cantante se trasladó a España, su país natal, para continuar con la segunda parte de las grabaciones de la serie y en donde ha desfilado por importantes alfombras.

Previo al lanzamiento de ‘Bienvenidos a Edén’, la artista anunció que no planea volver a México por un tiempo y reveló que desde hace un tiempo se mantiene alejada de sus redes sociales.

“Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo y de hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy super emocionada, porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además nací en Madrid”, expresó la intérprete de 'Mentiras...Cabrón'.

¿Belinda se despide de las redes sociales?

La actriz reapareció ante las cámaras para la presentación de la serie ‘Bienvenidos a Edén’

La artista se sinceró y reveló que se ha mantenido alejada de las redes sociales; además, agregó que es otra persona la que se encarga de administrarlas, pues dijo busca "dar prioridad a todos aquellos que la rodean".

“Llevo dos meses sin redes...entonces no tengo por ahora Instagram ni nada, cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo, por ahora me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión”, expresó la intérprete 'La niña de la escuela'.

Asimismo, agregó “desde que no tengo redes, que obviamente no va a ser siempre, pero es bueno desconectarse un poquito, siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas”.

¿Quién es el novio actual de Belinda?

La actriz es originaria de España.

La cantante de 32 años de edad y Christian Nodal anunciaron su ruptura en febrero pasado, desde entonces, la artista reveló que disfrutará por un tiempo de su soltería. Sin embargo, en días pasados Belinda publicó una foto acompañado de un misterioso hombre en España. Tras las especulaciones, la artista confesó que se trata del actor Sergio Momo con quien lleva muy buena relación de amistad.

