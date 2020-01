Belinda se da tremendo beso en la boca con otra mujer ¿Lesbiana?

Belinda es una de las cantantes y actrices más importantes que tiene latinoamérica y México, aunque es oriunda de España, ha demostrado ser más mexicana que otros cantantes nacidos en nuestro país.

En ese sentido, los mejores proyectos de Belinda han ocurrido en México, desde que inició su carrera como actriz en Televisa, y hasta ahora cuando se está desempeñando como jurado en La Voz Azteca.

En ese sentido, Belinda se encuentra haciendo actualmente el musical “Hoy no me puedo levantar” donde interpreta el personaje de María, puesta en escena que ya se ha posicionado en el gusto de las pocas personas que la han visto.

¿Belinda es lesbiana?

En el musical Hoy No Me Puedo Levantar, que hace referencia a las canciones de Mecano, Belinda se ha tomado muy enserio su papel, y dejó a todos en shock despues de ver el tremendo beso que se dio con su compañera Dai Liparoti, quien interpreta al personaje de Patricia en dicho musical.

Si has visto Hoy No Me Puedo Levantar sabrás que hay un momento de la obra en el que ambos personajes desempeñan su papel como “actrices” y se dan un beso, mientras otro personaje las graba. En esta ocasión, Belinda y Dai Liparoti no actuaron el beso, sino que se lo dieron en verdad, para darle más realismo a la puesta en escena.

Belinda se luce en actuación y canto en el musical Hoy no me puedo levantar. Aquí en una de las escenas donde se besa con Dai Liparoti. Fuente : Reforma. pic.twitter.com/7aDNnue9Zr — Vaya Vaya �� (@soyvayavaya) January 29, 2020

El personaje de María en Hoy No Me Puedo Levantar, ha sido interpretado por numerosas actrices como María León, Danna Paola, Fernanda Castillo, entre otras, y en esta ocasión es Belinda quien ha salido a defender el personaje, mismo que, en sus primeras funciones, se ha llevado las ovaciones del público.

El musical estará por una corta temporada en La Ciudad de México, y entre su reparto no solo tiene a Belinda, sino que tambien está Yahir, y Jesús Zavala, quienes interpretan a Mario y Colate respectivamente.

