Belinda revela todo sobre su relación con Yahir ¿son pareja?

Belinda revela todo sobre su relación con Yair

La cantante mexicana Belinda protagoniza la puesta en escena “Hoy no me puedo levantar” junto con Yahir, y desde los primeros momentos de producción de la obra, los rumores sobre un posible romance entre los cantantes no se hicieron de esperar, ya que muchos medios aseguraban que podrían estar en una relación amorosa.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza luego de las primeras funciones de la obra, pero ni Yahir, ni Belinda habían dado declaraciones ni desmintieron los rumores al respecto. Pero hace unos días la intérprete de “Dopamina” llenó de elogios al cantante mexicano.

La cantante y actriz comentó en varias ocasiones lo feliz que le hace formar parte de la familia de “Hoy no me puedo levantar” pero sobretodo de trabajar con Yahir, ya que según ella, la química que nació entre ellos es enorme; misma que comenzó a formarse cuando trabajaron juntos en el programa “La Voz” de Tv Azteca.

Y eso no es todo, parece que Belinda también aprecia el trabajado físico de su compañero, quien interpreta a Mario en el musical ‘Hoy No Me Puedo Levantar’.

“Trabajamos juntos en ‘La Voz’. Y, bueno, pues es un hombresote, ni modo de que no tenga química con él", comentó, la divertida cantante.

Belinda y Yahir tienen una gran relación

Belinda, tuvo una entrevista con René Franco, en su programa radiofónico “La Taquilla” y comentó “Él es un tipazo. Yo estoy feliz de estar con él. Tenemos muchísima química, no solo nosotros, todos. Hemos formado una familia; porque el teatro es eso, formar una familia, trabajar en equipo, apoyarnos entre todos".

Hace apenas unos días la actriz habló sobre su relación con el también actor Diego boneta, de quien declaró que es un año de muchos años y le un gran cariño de hermanos, puesto la conoce desde que Belinda tiene 15 años.

Belinda sorprendió al declarar que volverá a ocupar una silla de coach en la próxima temporada de La Voz, y estará acompañada de Ricardo Montaner, María José y Christian Nodal.