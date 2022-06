Belinda revela el secreto para mantener su escultural figura

Belinda revela sus secretos de belleza.

En una entrevista, Belinda reveló que no suele hacer dietas, sin embargo tiene un secreto que la ayuda a mantener su escultural figura, sin sufrir hambre.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Belinda ha confesado en diversas ocasiones que le gusta comer mucho, razón por la cual no logra seguir alguna dieta en específico.

Sin embargo, a pesar de protagonizar muchos chismes en la farándula y tener una gran talento, la cantante y actriz siempre ha sido halagada por su espectacular figura y recientemente confesó cómo es que la mantiene.

Belinda revela su secreto de belleza

La cantante Belinda, en una entrevista para con la revista Vanity Fair, reveló que cuando termina de comer suele darle el llamado “mal de puerco”, que consiste en tener ganas de dormir, luego de comer.

"Después de comer, me dan ganas de dormir. Ya estoy con la última parte del postre y digo: 'Ay, ¿podemos echarnos una siesta?' ¡Pero no! Es cuando más hay que echarle ganas, así que otro café directamente", afirmó.

De igual forma, Belinda aseguró que el secreto para mantener su figura es estar activa, ya que de está forma quema las calorías.

"Todo me gusta, no tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día porque así quemas las calorías. Obviamente trato de cuidarme y de comer 'sano', pero realmente no tengo una dieta", reveló.

¿Cómo se llama la canción de Belinda la nueva?

Belinda lanzó "Las 12" junto a Ana Mena.

El pasado 16 de junio, la cantante Belinda en una colaboración con la española Ana Mena, lanzó su nuevo tema músical, titulado “Las 12”.

La llamada “princesa del pop látino” sorprendió al mostrar un sensual look, con el que deja atrás todas las polémicas que la han rodeado.

El reciente lanzamiento de Belinda era muy esperado por sus fans, ya que se ha mantenido alejada de la música desde su ruptura con Christian Nodal.

