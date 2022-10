Belinda revela como le gustan los hombres; le hace "el feo" a los guapos

Las declaraciones de la actriz y cantante han desatado controversia en las redes sociales.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra a Belinda sincerarse en lo que respecta a sus gustos en hombres. Para sorpresa de muchos, ella deja en claro que no le da mucha importancia a la belleza física y apuesta por la personalidad, además de que considera que los hombres guapos le dan “flojera”.

“A veces como que los guapos tipo modelo, a mí me dan… o sea, los veo y bostezo. No es porque me gusten los feos pero me parece un chico más interesante, uno que tenga personalidad, la belleza está en otra cosa”, declaró Beli en lo que parece ser una íntima plática de amigos.

Además de su talento y su belleza, la actriz y cantante es conocida por tener un amplio historial amoroso. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que algunos cibernautas consideran que la mayoría de sus romances han sido protagonizados con hombres que no son los suficientemente atractivos físicamente y ahora podemos entender que la orilló a elegirlos.

Belinda lanza indirecta a Nodal en concierto

LO ICONICO QUE FUE ESTO; BELINDA PATRONA DE LOS ENCULADOS, DE MÉXICO Y DEL MUNDO pic.twitter.com/m6OK8KZuRy — vale �� (@flawlessbeli) October 12, 2022

Dicho video se hizo viral justo después de que Belinda presentara el 'Libertad: ¡Báilala Tour!' ante más de 14 mil personas que se dieron cita en el Auditorio Benito Juárez para celebrar la edición 2022 de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco. Fue ahí donde ella compartió un singular mensaje que a más de uno dejó con la boca abierta.

"Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del ‘sapito encantado’; te pido me hagas el milagro pa' que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado... Amén", fue la oración que la intérprete de ‘El Sapito’ proyectó durante su concierto y que ha sido considerada como una clara indirecta a Christian Nodal.

¿Cómo se llama el nuevo novio de Belinda?

Rumores aseguran que la actriz y cantante está estrenando romance con el empresario millonario Gonzalo Hevia Baillère.

Belinda se encuentra soltera desde que anuló su compromiso con Christian Nodal. Sin embargo, fuertes rumores aseguran que la actriz y cantante ha iniciado un romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, conocido por ser el CEO de la empresa tecnológica LOK y el heredero de ‘El Palacio de Hierro’.

