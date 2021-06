Belinda respondió con groserías a famoso tiktoker

Un famoso tiktoker le envió supuestamente mensaje a Belinda y ésta le responde con groserías, algo similar a lo que vivió Laura G este fin de semana con el youtuber Jiots, quien acusó a la presentadora de VLA de ser una grosera.

En esta ocasión se trata del tiktoker Manuel Montoya quien en un breve video comentó que le escribió un mensaje directo a Belinda por Instagram en donde le hizo una broma relacionada con Daniela Luján.

Fue por ello que supuestamente la intérprete de “En la Oscuridad” no habría reaccionado de lo mejor:“Oigan, no mm*n le mandé mensaje a Belinda y no pensé que me fuera a responder.

Le dije, ¿Belinda, es cierto que Daniela Luján te va a reemplazar el día de tu boda? y me contestó: “jajajaja, te mamast, ella no impone moda como yo. Por esa pendejada ahora te quedas como Ha-Ash, sin invitación”.

Los insultos de Belinda fueron fake

Aunque esto generó fuerte polémica, se ha destacado que todo ha sido parte de una app que hace modificaciones en los mensajes, si recordamos la primera víctima fue Laura G y ahora la bella cantante Belinda.

Resulta que todo es parte de aplicaciones que están creadas especialmente para engañar a tus amigos en redes sociales a través de conversaciones y chats completamente falsos.

Detalles de la aplicación

Belinda fue victima de una app de bromas

La app lleva por nombre Funsta – Insta Fake Chat Post and Direct Prank y te permite permite crear conversaciones, publicaciones y mensajes falsos para bromear y engañar a tus amigos.

Con esta app podrás diseñar fácilmente pantallas de conversaciones falsas y editar cada detalle de la pantalla. Esta pantalla será realista para que puedas bromear fácilmente con tus amigos y a cualquier usuario de las redes sociales.

Cabe destacar que las características que te permite la app está la de crear publicaciones falsas, comentarios y me gusta, así como agregar historias falsas para ti y tus amigos, agregar miembros falsos a un chat, además de permitirte la opción de enviar imágenes y videos falsos.

