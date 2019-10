Belinda reemplazará a Danna Paola en ‘Hoy No Me Puedo Levantar’

Las canciones de la icónica agrupación musical Mecano son excepcionales, es por eso que hace algunos años decidieron adaptarlas para ser presentadas en teatro musical, convirtiéndolas en una puesta en escena llamada: ‘Hoy No Me Puedo Levantar’.

Tan pronto fue anunciada, la obra de teatro se convirtió en un rotundo éxito, siendo una de sus temporadas más populares, la que protagonizó la actriz Danna Paola, quien en cada función dejaba su corazón sobre el escenario, apantallando a todo el público presente gracias a su gran talento.

Desde hace dos años no habíamos escuchado más sobre este increíble musical, sin embargo, en redes sociales acaban de dar la noticia de que a partir del próximo 31 de enero de 2020, ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ regresará triunfal a los escenarios.

Esta será la cuarta ocasión en la que será montada la obra en México, una noticia que también confirmó hace un par de días el productor Alejandro Gou durante la segunda entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro.

Sin embargo, la gran sorpresa que ha dejado a todos anonadados, es que Danna Paola será reemplazada, y ahora el personaje de María será interpretado por la cantante Belinda, quien por primera vez estaría experimentado su faceta como actriz de teatro.

Fue la misma Belinda quien compartió a través de sus redes que se encuentra muy emocionada, pues además de ser la protagonista, también coproducirá la puesta musical.

Fue así como por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Belinda escribió el siguiente mensaje para sus fans:

“Uno de mis más grandes sueños siempre fue hacer teatro musical, por primera vez estoy coproduciendo y protagonizando esta obra de arte llamada HOY NO ME PUEDO LEVANTAR”.

